请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
VGridLine_Intraday X4 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1586
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本指标在图表上建立日内的四小时间隔的垂直栅格。本指标不能在 H3 时间帧显示!
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ //---- 一般设置 input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X4"; // 线名称 input uint WeeklyTotal=4; // 线在周内历史的索引数 input uint FutureTotal=1; // 线的未来索引数 //---- 设置周柱线 input color Line_Color_W=Gold; // 周线颜色 input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // 周线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // 周线线宽 input bool SetBackground_W=true; // 周线背景显示 input uint FutureTotal_W=1; // 线的未来历史空值数 //---- 设置日柱线 input color Line_Color_D=Red; // 日线颜色 input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // 日线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // 日线线宽 input bool SetBackground_D=true; // 日线背景显示 //---- 设置日内柱线 (4 小时) input color Line_Color_D1=Gray; // 4 小时线颜色 input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // 4 小时线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // 4 小时线宽度 input bool SetBackground_D1=true; // 4 小时线背景显示 //---- 设置日内柱线 (8 小时) input color Line_Color_D2=Lime; // 8 小时线颜色 input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // 8 小时线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // 8 小时线宽度 input bool SetBackground_D2=true; // 8 小时线背景显示 //---- 设置日内柱线 (12 小时) input color Line_Color_D3=Gray; // 12 小时线颜色 input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // 12 小时线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // 12 小时线宽度 input bool SetBackground_D3=true; // 12 小时线背景显示 //---- 设置日内柱线 (16 小时) input color Line_Color_D4=BlueViolet; // 16 小时线颜色 input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // 16 小时线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // 16 小时线宽度 input bool SetBackground_D4=true; // 16 小时线背景显示 //---- 设置日内柱线 (20 小时) input color Line_Color_D5=Gray; // 20 小时线颜色 input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // 20 小时线风格 input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // 20 小时线宽度 input bool SetBackground_D5=true; // 20 小时线背景显示
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/619
VGridLine 每日
每日间隔的垂直时间栅格。GridLine 每周
每周间隔的垂直时间栅格。
VGridLine_Intraday X8
每 8 小时间隔的垂直时间栅格。VGridLine_Intraday X3
每 3 小时间隔的垂直时间栅格。