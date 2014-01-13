代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

VGridLine_Intraday X4 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1586
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标在图表上建立日内的四小时间隔的垂直栅格。本指标不能在 H3 时间帧显示!

VGridLine 日内 X4

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+ 
//---- 一般设置
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X4"; // 线名称
input uint WeeklyTotal=4;                       // 线在周内历史的索引数
input uint FutureTotal=1;                       // 线的未来索引数

//---- 设置周柱线
input color Line_Color_W=Gold;      // 周线颜色
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;   // 周线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // 周线线宽
input bool SetBackground_W=true;    // 周线背景显示
input uint FutureTotal_W=1;        // 线的未来历史空值数
//---- 设置日柱线
input color Line_Color_D=Red;      // 日线颜色
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;   // 日线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // 日线线宽
input bool SetBackground_D=true;    // 日线背景显示

//---- 设置日内柱线 (4 小时)
input color Line_Color_D1=Gray;        // 4 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // 4 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;    // 4 小时线宽度
input bool SetBackground_D1=true;       // 4 小时线背景显示

//---- 设置日内柱线 (8 小时)
input color Line_Color_D2=Lime;         // 8 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;      // 8 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;    // 8 小时线宽度
input bool SetBackground_D2=true;       // 8 小时线背景显示

//---- 设置日内柱线 (12 小时)
input color Line_Color_D3=Gray;        // 12 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // 12 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;    // 12 小时线宽度
input bool SetBackground_D3=true;       // 12 小时线背景显示

//---- 设置日内柱线  (16 小时)
input color Line_Color_D4=BlueViolet;  // 16 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;      // 16 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;    // 16 小时线宽度
input bool SetBackground_D4=true;       // 16 小时线背景显示

//---- 设置日内柱线 (20 小时)
input color Line_Color_D5=Gray;        // 20 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // 20 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;    // 20 小时线宽度
input bool SetBackground_D5=true;       // 20 小时线背景显示

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/619

VGridLine 每日 VGridLine 每日

每日间隔的垂直时间栅格。

GridLine 每周 GridLine 每周

每周间隔的垂直时间栅格。

VGridLine_Intraday X8 VGridLine_Intraday X8

每 8 小时间隔的垂直时间栅格。

VGridLine_Intraday X3 VGridLine_Intraday X3

每 3 小时间隔的垂直时间栅格。