Индикаторы

VGridLine Weekly - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
2211
(20)
Индикатор предназначен для отображения вертикальной временной сетки с шагом в одну неделю на графике финансового актива.

Рис.1. Индикатор VGridLine Weekly

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Weekly_"; // Название линии
input color Line_Color=Aqua;                 // Цвет линии
input STYLE Line_Style=SOLID_;              // Стиль изображения линии
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;            // Толщина линии
input bool SetBackground=true;               // Фоновое отображение линий
input uint LinesTotal=10;                    // Количество линий на истории
input uint FutureTotal=1;                    // Количество линий на пустой истории будущего

IncATROnArray IncATROnArray

Класс CATROnArray предназначен для расчета значений индикатора ATR (Average True Range) по индикаторным буферам.

IncMAOnArray IncMAOnArray

Класс CMAOnArray предназначен для расчета средних (Moving Average) по индикаторному буферу.

VGridLine Daily VGridLine Daily

Вертикальная временная сетка с шагом один день.

VGridLine_Intraday X4 VGridLine_Intraday X4

Вертикальная временная сетка с шагом четыре часа.