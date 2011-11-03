Смотри, как бесплатно скачать роботов
VGridLine Weekly - индикатор для MetaTrader 5
2211
Индикатор предназначен для отображения вертикальной временной сетки с шагом в одну неделю на графике финансового актива.
Рис.1. Индикатор VGridLine Weekly
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Weekly_"; // Название линии input color Line_Color=Aqua; // Цвет линии input STYLE Line_Style=SOLID_; // Стиль изображения линии input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Толщина линии input bool SetBackground=true; // Фоновое отображение линий input uint LinesTotal=10; // Количество линий на истории input uint FutureTotal=1; // Количество линий на пустой истории будущего
