VGridLine Weekly - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha uma grade de tempo vertical semanal no gráfico.
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Weekly_"; // Nome da Linha input color Line_Color=Aqua; // Cor da linha input STYLE Line_Style=SOLID_; // Exibir o estilo da linha input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Largura da linha input bool SetBackground=true; // Exibir linhas de fundo input uint LinesTotal=10; // Número de linhas do histórico input uint FutureTotal=1; // Número de linhas do histórico futuro
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/617
IncATROnArray
CATROnArray foi projetado para calcular os valores de ATR (Average True Range) nos buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.VGridLine Daily
Grade de tempo vertical diária.
Multi RSI
Oito indicadores técnicos RSI (Relative Strength Index) em gráfico único.IncMAOnArray
CATROnArray foi projetado para calcular os valores de ATR (Average True Range) nos buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.