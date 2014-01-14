CodeBaseSeções
VGridLine Weekly - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1196
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha uma grade de tempo vertical semanal no gráfico.

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Weekly_"; // Nome da Linha
input color Line_Color=Aqua;                    // Cor da linha
input STYLE Line_Style=SOLID_;                  // Exibir o estilo da linha
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;                // Largura da linha
input bool SetBackground=true;                  // Exibir linhas de fundo
input uint LinesTotal=10;                       // Número de linhas do histórico
input uint FutureTotal=1;                       // Número de linhas do histórico futuro

VGridLine Weekly

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/617

IncATROnArray IncATROnArray

CATROnArray foi projetado para calcular os valores de ATR (Average True Range) nos buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.

VGridLine Daily VGridLine Daily

Grade de tempo vertical diária.

Multi RSI Multi RSI

Oito indicadores técnicos RSI (Relative Strength Index) em gráfico único.

IncMAOnArray IncMAOnArray

