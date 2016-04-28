Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VGridLine Weekly - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 892
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet ein Vertikales Zeitraster in Einwochen-Schritten auf dem Chart.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Weekly_"; // Linienname input color Line_Color=Aqua; // Linienfarbe input STYLE Line_Style=SOLID_; // Linienstil input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Linienstärke input bool SetBackground=true; // mit Linienhintergrund input uint LinesTotal=10; // Anzahl der Linien in der Vergangenheit input uint FutureTotal=1; // Anzahl der Linien in die 'leere' Zukunft
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/617
VGridLine Monthly
Vertikales Zeitraster in Einmonats-Schritten.VGridLine_Annual
Vertikales Zeitraster in Einjahres-Schritten.
VGridLine Daily
Vertikales Zeitraster in Eintages-Schritten.VGridLine_Intraday X4
Vertikales Zeitraster in Einstunden-Schritten.