CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

VGridLine Weekly - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
892
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet ein Vertikales Zeitraster in Einwochen-Schritten auf dem Chart.

VGridLine Weekly

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+ 
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Weekly_"; // Linienname
input color Line_Color=Aqua;                    // Linienfarbe
input STYLE Line_Style=SOLID_;                  // Linienstil
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;                // Linienstärke
input bool SetBackground=true;                  // mit Linienhintergrund
input uint LinesTotal=10;                       // Anzahl der Linien in der Vergangenheit
input uint FutureTotal=1;                       // Anzahl der Linien in die 'leere' Zukunft

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/617

VGridLine Monthly VGridLine Monthly

Vertikales Zeitraster in Einmonats-Schritten.

VGridLine_Annual VGridLine_Annual

Vertikales Zeitraster in Einjahres-Schritten.

VGridLine Daily VGridLine Daily

Vertikales Zeitraster in Eintages-Schritten.

VGridLine_Intraday X4 VGridLine_Intraday X4

Vertikales Zeitraster in Einstunden-Schritten.