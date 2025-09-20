Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
LinearRegSlope V2 - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 46
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
igorad
Media mobile che utilizza un algoritmo di regressione lineare con l'aggiunta di una linea di segnale. Il tipo di media dell'indicatore può essere modificato selezionando una delle dieci opzioni possibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/594
Indicatore più informativo del movimento direzionale medio ADX (Average Directional Index) con la possibilità di scegliere l'algoritmo di media tra dieci possibili varianti.Sistema XMA JJRSX
Il principio dell'indicatore si basa sul confronto dei segnali dell'oscillatore JJRSX e della media mobile XMA, operando su diversi timeframe: junior (timeframe del grafico) e senior.
TardioBot V1.05, che prende il nome da una figura storica, Giuseppe Tardio, è un Expert Advisor progettato per MetaTrader 5 che impiega una strategia di arbitraggio triangolare.Balance_Reset
Questa libreria simula gli scenari delle imprese di prop trading azzerando il saldo del conto in base a soglie di profitto e perdita configurabili durante il backtesting e registra i risultati dell'azzeramento per l'analisi.