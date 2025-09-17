Unisciti alla nostra fan page
Candele lisciate HTF - indicatore per MetaTrader 5
- 51
Un indicatore che visualizza le candele "mediate" di un timeframe più grande su un timeframe più piccolo.
In questo indicatore tutti gli elementi di una candela di prezzo sono stati sottoposti alla trasformazione della media: Open, Low, High e Close. L'indicatore fornisce una rappresentazione visiva della tendenza in atto sul mercato. Il colore della candela determina la direzione della tendenza e la dimensione del corpo della candela indica la forza della tendenza attuale.
In questo indicatore è possibile modificare il metodo di mediazione scegliendo tra dieci opzioni possibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fissato a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (da copiare nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/587
