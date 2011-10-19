CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Candles Smoothed HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3258
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, отображающий "усредненные" свечи более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

В этом индикаторе преобразованию усреднения были подвергнуты все элементы ценовой свечи: Open, Low, High и Close. Индикатор дает наглядное представление о действующем на рынке тренде. Цвет свечи определяет направление тренда, а размер тела свечи говорит о силе действующей трендовой тенденции.

В этом индикаторе метод усреднения можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (ее нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор Candles Smoothed HTF

Magnified Market Price Magnified Market Price

Индикатор показывает текущую цену в одном из углов графика.

Value Charts Value Charts

Value Charts - это осциллятор, показывающий состояния перекупленности и перепроданности рынка.

Three-Pole Super Smoother Filter Three-Pole Super Smoother Filter

В этом индикаторе для вычисления скользящей средней использован суперсглаживающий фильтр 3-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

MyComment - new comments added without deleting existing ones MyComment - new comments added without deleting existing ones

Класс MyComment позволяет добавлять комментарии на график без удаления уже существующих.