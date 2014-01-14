CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Candles Smoothed HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3083
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador que exibe a "média" de velas de um período de tempo grande para um menor.

Neste indicador, as transformações suavizadas são aplicadas a todos os elementos da vela de preço: Abertura, Mínima, Máxima e Fechamento. Este indicador fornece uma clara representação gráfica da tendência do mercado atual. A cor de uma vela determina o sentido da tendência e o tamanho de seu corpo mostra a força da tendência atual.

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões possíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2. 

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Candles Smoothed HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/587

Analisador XML Analisador XML

Uma biblioteca para análise de documentos XML. Somente MQL5, ele não usa qualquer biblioteca externa.

Três Pólos de Filtro Super Suavizado Três Pólos de Filtro Super Suavizado

Três pólos de filtro super suavizado do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação" foi usado neste indicador para cálculo da média móvel.

Magnified Market Price Magnified Market Price

O indicador mostra o preço atual no canto do gráfico a escolha do usuário.

Três Pólos de Filtro Butterwoth Três Pólos de Filtro Butterwoth

Três pólos de Filtro Butterwoth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel.