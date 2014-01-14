Participe de nossa página de fãs
Candles Smoothed HTF - indicador para MetaTrader 5
- 3083
-
Indicador que exibe a "média" de velas de um período de tempo grande para um menor.
Neste indicador, as transformações suavizadas são aplicadas a todos os elementos da vela de preço: Abertura, Mínima, Máxima e Fechamento. Este indicador fornece uma clara representação gráfica da tendência do mercado atual. A cor de uma vela determina o sentido da tendência e o tamanho de seu corpo mostra a força da tendência atual.
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões possíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
