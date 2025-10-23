Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
ATR classic therefore without iATR by William210 - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 9
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Mi scuso, questo codice non è più disponibile e non so come rimuoverlo/nasconderlo dalla base di codice.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50548
IncPriceChannelOnArray
La classe CPriceChannelOnArray è destinata al calcolo dei valori dei canali di prezzo da parte dei buffer degli indicatori.Espansione stocastica
Il buon vecchio oscillatore stocastico. La differenza rispetto al solito è che mostra più chiaramente le zone di ipercomprato e ipervenduto.
ATR senza iATR() con smoothing Wilder di William210.mq5
L'obiettivo è quello di mostrare un codice che mostri il calcolo dell'ATR con lo smoothing di Wilder.XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.