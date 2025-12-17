Discussione sull’articolo "I metodi di William Gann (parte II): Creazione dell'indicatore Quadrato di Gann"
Il nuovo articolo I metodi di William Gann (parte II): Creazione dell'indicatore Quadrato di Gann è stato pubblicato:
In questo articolo ci immergeremo nel mondo del Quadrato del 9 di Gann e cercheremo di portare il suo concetto nell'era digitale creando un indicatore per la piattaforma MetaTrader 5 utilizzando il linguaggio di programmazione MQL5. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare uno strumento che permetta ai trader di visualizzare e applicare i principi del Quadrato del 9 nel loro trading, combinando la saggezza di Gann con la tecnologia moderna.
Verranno esaminate le basi teoriche del Quadrato del 9, verrà illustrato il processo di creazione dell'indicatore passo dopo passo e verranno discusse le sue applicazioni pratiche e le potenziali limitazioni. Che siate esperti sviluppatori di sistemi di trading o semplicemente interessati a metodi non convenzionali di analisi del mercato, questo articolo vi fornirà informazioni preziose e competenze pratiche per ampliare la vostra cassetta degli attrezzi analitici.
Autore: Yevgeniy Koshtenko