Jian Bing Wang

DeepTime

Jian Bing Wang
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 401%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
660
Bénéfice trades:
659 (99.84%)
Perte trades:
1 (0.15%)
Meilleure transaction:
6.37 USD
Pire transaction:
-0.11 USD
Bénéfice brut:
2 006.51 USD (240 175 pips)
Perte brute:
-0.11 USD (11 pips)
Gains consécutifs maximales:
422 (1 290.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 290.09 USD (422)
Ratio de Sharpe:
1.89
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.21%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
18240.00
Longs trades:
335 (50.76%)
Courts trades:
325 (49.24%)
Facteur de profit:
18241.00
Rendement attendu:
3.04 USD
Bénéfice moyen:
3.04 USD
Perte moyenne:
-0.11 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.11 USD (1)
Croissance mensuelle:
26.76%
Prévision annuelle:
324.67%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.11 USD (0.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
35.89% (888.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY# 44
CADCHF# 40
EURNZD# 36
USDCHF# 36
USDCAD# 35
GBPCHF# 34
EURAUD# 34
GBPCAD# 33
EURCHF# 32
GBPUSD# 32
GBPNZD# 31
EURGBP# 29
NZDCAD# 29
NZDCHF# 28
NZDUSD# 28
GBPAUD# 27
AUDCHF# 27
EURCAD# 26
AUDNZD# 24
AUDUSD# 23
EURUSD# 18
AUDCAD# 13
GOLD# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY# 133
CADCHF# 120
EURNZD# 109
USDCHF# 109
USDCAD# 107
GBPCHF# 103
EURAUD# 103
GBPCAD# 100
EURCHF# 96
GBPUSD# 98
GBPNZD# 95
EURGBP# 88
NZDCAD# 91
NZDCHF# 93
NZDUSD# 85
GBPAUD# 83
AUDCHF# 81
EURCAD# 78
AUDNZD# 73
AUDUSD# 69
EURUSD# 54
AUDCAD# 39
GOLD# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY# 20K
CADCHF# 9.6K
EURNZD# 19K
USDCHF# 8.7K
USDCAD# 15K
GBPCHF# 8.2K
EURAUD# 16K
GBPCAD# 14K
EURCHF# 7.7K
GBPUSD# 9.8K
GBPNZD# 17K
EURGBP# 6.6K
NZDCAD# 13K
NZDCHF# 7.4K
NZDUSD# 8.4K
GBPAUD# 13K
AUDCHF# 6.5K
EURCAD# 11K
AUDNZD# 13K
AUDUSD# 6.9K
EURUSD# 5.4K
AUDCAD# 5.5K
GOLD# -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.37 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 422
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 290.09 USD
Perte consécutive maximale: -0.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
Aucun avis
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DeepTime
30 USD par mois
401%
0
0
USD
2.5K
USD
13
99%
660
99%
100%
18240.99
3.04
USD
36%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.