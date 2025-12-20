SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fundamentals EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals EA

Giam Zhen Rong Colin
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
223
Bénéfice trades:
163 (73.09%)
Perte trades:
60 (26.91%)
Meilleure transaction:
59.03 USD
Pire transaction:
-46.81 USD
Bénéfice brut:
1 138.79 USD (41 184 pips)
Perte brute:
-445.63 USD (27 828 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (146.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
146.86 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.70%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.58
Longs trades:
82 (36.77%)
Courts trades:
141 (63.23%)
Facteur de profit:
2.56
Rendement attendu:
3.11 USD
Bénéfice moyen:
6.99 USD
Perte moyenne:
-7.43 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-93.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-93.23 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.76%
Prévision annuelle:
45.68%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.05 USD
Maximal:
105.35 USD (3.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.99% (105.35 USD)
Par fonds propres:
0.37% (10.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 129
AUDNZD 30
AUDCAD 23
NZDCAD 20
GBPUSD 14
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 410
AUDNZD 70
AUDCAD 166
NZDCAD 118
GBPUSD 21
XAUUSD -91
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 15K
AUDNZD 338
AUDCAD 4.4K
NZDCAD 2.9K
GBPUSD 74
XAUUSD -9.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.03 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +146.86 USD
Perte consécutive maximale: -93.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 122
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 591
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 46
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.92 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 3
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2066
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 654
ICMarketsSC-Live04
1.17 × 157
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
100 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Live Signal for Fundamentals EA
Aucun avis
2025.12.24 12:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fundamentals EA
30 USD par mois
33%
0
0
USD
2.8K
USD
29
96%
223
73%
100%
2.55
3.11
USD
4%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.