SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fpg002
Zhao Ke

Fpg002

Zhao Ke
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 48 USD par mois
croissance depuis 2024 58%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 043
Bénéfice trades:
2 988 (73.90%)
Perte trades:
1 055 (26.09%)
Meilleure transaction:
820.00 USD
Pire transaction:
-566.05 USD
Bénéfice brut:
39 466.46 USD (309 229 pips)
Perte brute:
-30 022.19 USD (285 912 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (94.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 891.93 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
33.43%
Charge de dépôt maximale:
3.17%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.12
Longs trades:
2 097 (51.87%)
Courts trades:
1 946 (48.13%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
2.34 USD
Bénéfice moyen:
13.21 USD
Perte moyenne:
-28.46 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-627.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 922.63 USD (9)
Croissance mensuelle:
3.08%
Prévision annuelle:
37.98%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 025.25 USD (9.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.26% (3 025.25 USD)
Par fonds propres:
1.36% (269.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 2982
EURAUD-P 126
GBPJPY-P 83
USDJPY-P 72
EURUSD-P 67
EURJPY-P 57
GBPNZD-P 47
GBPAUD-P 47
NZDJPY-P 46
CHFJPY-P 44
AUDJPY-P 41
AUDCHF-P 38
EURCAD-P 37
USDCHF-P 35
GBPUSD-P 34
CADJPY-P 34
EURNZD-P 30
NZDCHF-P 26
GBPCHF-P 26
GBPCAD-P 25
NZDUSD-P 25
NZDCAD-P 21
USDCAD-P 21
AUDUSD-P 21
AUDCAD-P 15
AUDNZD-P 14
EURGBP-P 11
EURCHF-P 10
CADCHF-P 7
XAGUSD-P 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 5.9K
EURAUD-P 399
GBPJPY-P 204
USDJPY-P 256
EURUSD-P 825
EURJPY-P 205
GBPNZD-P 118
GBPAUD-P 114
NZDJPY-P 96
CHFJPY-P 30
AUDJPY-P 102
AUDCHF-P 118
EURCAD-P 97
USDCHF-P 89
GBPUSD-P 115
CADJPY-P 68
EURNZD-P 74
NZDCHF-P 57
GBPCHF-P 99
GBPCAD-P 70
NZDUSD-P 67
NZDCAD-P 54
USDCAD-P 89
AUDUSD-P 48
AUDCAD-P 36
AUDNZD-P 20
EURGBP-P 28
EURCHF-P 44
CADCHF-P 41
XAGUSD-P 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P 21K
EURAUD-P -4.1K
GBPJPY-P 1.7K
USDJPY-P -390
EURUSD-P 2.7K
EURJPY-P 1.1K
GBPNZD-P -53
GBPAUD-P -984
NZDJPY-P 284
CHFJPY-P -2.3K
AUDJPY-P -69
AUDCHF-P -3.1K
EURCAD-P 1K
USDCHF-P -237
GBPUSD-P 1.1K
CADJPY-P 655
EURNZD-P 522
NZDCHF-P -251
GBPCHF-P 708
GBPCAD-P 418
NZDUSD-P 534
NZDCAD-P 313
USDCAD-P 783
AUDUSD-P 428
AUDCAD-P 417
AUDNZD-P 232
EURGBP-P 197
EURCHF-P 318
CADCHF-P 322
XAGUSD-P 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +820.00 USD
Pire transaction: -566 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +94.25 USD
Perte consécutive maximale: -627.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

全货币+黄金 半自动
Aucun avis
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 05:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 06:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.15 05:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 02:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.62% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 07:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 03:38
No swaps are charged
2025.04.08 03:38
No swaps are charged
2025.04.08 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.14 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 16:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 12:46
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fpg002
48 USD par mois
58%
0
0
USD
20K
USD
46
97%
4 043
73%
33%
1.31
2.34
USD
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.