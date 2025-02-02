SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pattern and level
Dmitrii Orlovskii

Pattern and level

Dmitrii Orlovskii
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 30%
InstaFinance-Europe.com
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
221
Bénéfice trades:
140 (63.34%)
Perte trades:
81 (36.65%)
Meilleure transaction:
173.74 USD
Pire transaction:
-183.11 USD
Bénéfice brut:
6 626.09 USD (70 339 pips)
Perte brute:
-3 591.69 USD (37 523 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (745.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
745.00 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
82.25%
Charge de dépôt maximale:
8.84%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
5.04
Longs trades:
144 (65.16%)
Courts trades:
77 (34.84%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
13.73 USD
Bénéfice moyen:
47.33 USD
Perte moyenne:
-44.34 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-585.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-585.66 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.04%
Prévision annuelle:
49.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
202.35 USD
Maximal:
602.51 USD (4.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.94% (602.51 USD)
Par fonds propres:
27.77% (3 220.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.fx 88
EURUSD.fx 59
USDCAD.fx 50
XAUUSD.m 19
EURJPY.fx 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.fx 1.1K
EURUSD.fx 632
USDCAD.fx 1.2K
XAUUSD.m 265
EURJPY.fx -202
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.fx 26K
EURUSD.fx 3.2K
USDCAD.fx 6K
XAUUSD.m 5.3K
EURJPY.fx -7.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +173.74 USD
Pire transaction: -183 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +745.00 USD
Perte consécutive maximale: -585.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-Europe.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

https://www.mql5.com/en/market/product/131025?source=Site+Market+Product+From+Author  -  The advisor trades
Aucun avis
2025.11.03 19:12
Share of trading days is too low
2025.10.29 19:01
Trading operations on the account were performed for only 56 days. This comprises 15.95% of days out of the 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.09.04 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 04:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.15 21:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 12:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 07:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pattern and level
30 USD par mois
30%
0
0
USD
13K
USD
52
100%
221
63%
82%
1.84
13.73
USD
28%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.