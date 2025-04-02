SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HP28A 200SD HKD 689
Wai Hong Lee

HP28A 200SD HKD 689

Wai Hong Lee
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 013
Bénéfice trades:
761 (75.12%)
Perte trades:
252 (24.88%)
Meilleure transaction:
6 938.34 HKD
Pire transaction:
-3 180.13 HKD
Bénéfice brut:
156 970.88 HKD (148 194 pips)
Perte brute:
-88 494.46 HKD (99 803 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (2 400.36 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 938.34 HKD (1)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
96.65%
Charge de dépôt maximale:
4.41%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.16
Longs trades:
500 (49.36%)
Courts trades:
513 (50.64%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
67.60 HKD
Bénéfice moyen:
206.27 HKD
Perte moyenne:
-351.17 HKD
Pertes consécutives maximales:
10 (-9 774.40 HKD)
Perte consécutive maximale:
-11 847.98 HKD (6)
Croissance mensuelle:
3.40%
Prévision annuelle:
42.10%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
13 278.05 HKD (5.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.33% (5 243.98 HKD)
Par fonds propres:
12.10% (26 843.27 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD+ 54
AUDNZD+ 52
AUDUSD+ 46
GBPAUD+ 46
NZDUSD+ 45
AUDCAD+ 45
USDCHF+ 43
EURCAD+ 40
GBPNZD+ 40
EURAUD+ 39
USDCAD+ 35
EURUSD+ 34
NZDCAD+ 33
EURJPY+ 33
EURGBP+ 32
CHFJPY+ 30
AUDJPY+ 30
USDJPY+ 29
CADCHF+ 29
AUDCHF+ 29
NZDJPY+ 28
GBPUSD+ 28
NZDCHF+ 27
USDSGD+ 25
CADJPY+ 24
GBPJPY+ 24
EURNZD+ 22
GBPCHF+ 20
EURCHF+ 19
NZDSGD+ 14
AUDSGD+ 10
EURSGD+ 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD+ 416
AUDNZD+ 9
AUDUSD+ 532
GBPAUD+ 336
NZDUSD+ -1
AUDCAD+ 604
USDCHF+ 472
EURCAD+ 429
GBPNZD+ 330
EURAUD+ 330
USDCAD+ 328
EURUSD+ 547
NZDCAD+ 304
EURJPY+ 309
EURGBP+ 489
CHFJPY+ 302
AUDJPY+ 313
USDJPY+ 79
CADCHF+ 300
AUDCHF+ 352
NZDJPY+ 255
GBPUSD+ 387
NZDCHF+ 323
USDSGD+ 175
CADJPY+ 222
GBPJPY+ -280
EURNZD+ 199
GBPCHF+ 230
EURCHF+ 238
NZDSGD+ 133
AUDSGD+ 81
EURSGD+ 76
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD+ -1.4K
AUDNZD+ -4.5K
AUDUSD+ 2.6K
GBPAUD+ 3K
NZDUSD+ -7.1K
AUDCAD+ 4.9K
USDCHF+ 3.1K
EURCAD+ 4.5K
GBPNZD+ 3.4K
EURAUD+ 4.9K
USDCAD+ 2K
EURUSD+ 3.1K
NZDCAD+ 3.5K
EURJPY+ 3.1K
EURGBP+ 3.3K
CHFJPY+ 3.5K
AUDJPY+ 2.2K
USDJPY+ -3.1K
CADCHF+ 1.7K
AUDCHF+ 2K
NZDJPY+ 3.2K
GBPUSD+ 3.5K
NZDCHF+ 1.1K
USDSGD+ -2.2K
CADJPY+ 3K
GBPJPY+ -5K
EURNZD+ 1.8K
GBPCHF+ 2K
EURCHF+ 2.5K
NZDSGD+ 1.5K
AUDSGD+ 1K
EURSGD+ 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 938.34 HKD
Pire transaction: -3 180 HKD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +2 400.36 HKD
Perte consécutive maximale: -9 774.40 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.09 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.07 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
