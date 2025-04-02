- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 013
Bénéfice trades:
761 (75.12%)
Perte trades:
252 (24.88%)
Meilleure transaction:
6 938.34 HKD
Pire transaction:
-3 180.13 HKD
Bénéfice brut:
156 970.88 HKD (148 194 pips)
Perte brute:
-88 494.46 HKD (99 803 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (2 400.36 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 938.34 HKD (1)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
96.65%
Charge de dépôt maximale:
4.41%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.16
Longs trades:
500 (49.36%)
Courts trades:
513 (50.64%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
67.60 HKD
Bénéfice moyen:
206.27 HKD
Perte moyenne:
-351.17 HKD
Pertes consécutives maximales:
10 (-9 774.40 HKD)
Perte consécutive maximale:
-11 847.98 HKD (6)
Croissance mensuelle:
3.40%
Prévision annuelle:
42.10%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
13 278.05 HKD (5.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.33% (5 243.98 HKD)
Par fonds propres:
12.10% (26 843.27 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|54
|AUDNZD+
|52
|AUDUSD+
|46
|GBPAUD+
|46
|NZDUSD+
|45
|AUDCAD+
|45
|USDCHF+
|43
|EURCAD+
|40
|GBPNZD+
|40
|EURAUD+
|39
|USDCAD+
|35
|EURUSD+
|34
|NZDCAD+
|33
|EURJPY+
|33
|EURGBP+
|32
|CHFJPY+
|30
|AUDJPY+
|30
|USDJPY+
|29
|CADCHF+
|29
|AUDCHF+
|29
|NZDJPY+
|28
|GBPUSD+
|28
|NZDCHF+
|27
|USDSGD+
|25
|CADJPY+
|24
|GBPJPY+
|24
|EURNZD+
|22
|GBPCHF+
|20
|EURCHF+
|19
|NZDSGD+
|14
|AUDSGD+
|10
|EURSGD+
|8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPCAD+
|416
|AUDNZD+
|9
|AUDUSD+
|532
|GBPAUD+
|336
|NZDUSD+
|-1
|AUDCAD+
|604
|USDCHF+
|472
|EURCAD+
|429
|GBPNZD+
|330
|EURAUD+
|330
|USDCAD+
|328
|EURUSD+
|547
|NZDCAD+
|304
|EURJPY+
|309
|EURGBP+
|489
|CHFJPY+
|302
|AUDJPY+
|313
|USDJPY+
|79
|CADCHF+
|300
|AUDCHF+
|352
|NZDJPY+
|255
|GBPUSD+
|387
|NZDCHF+
|323
|USDSGD+
|175
|CADJPY+
|222
|GBPJPY+
|-280
|EURNZD+
|199
|GBPCHF+
|230
|EURCHF+
|238
|NZDSGD+
|133
|AUDSGD+
|81
|EURSGD+
|76
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPCAD+
|-1.4K
|AUDNZD+
|-4.5K
|AUDUSD+
|2.6K
|GBPAUD+
|3K
|NZDUSD+
|-7.1K
|AUDCAD+
|4.9K
|USDCHF+
|3.1K
|EURCAD+
|4.5K
|GBPNZD+
|3.4K
|EURAUD+
|4.9K
|USDCAD+
|2K
|EURUSD+
|3.1K
|NZDCAD+
|3.5K
|EURJPY+
|3.1K
|EURGBP+
|3.3K
|CHFJPY+
|3.5K
|AUDJPY+
|2.2K
|USDJPY+
|-3.1K
|CADCHF+
|1.7K
|AUDCHF+
|2K
|NZDJPY+
|3.2K
|GBPUSD+
|3.5K
|NZDCHF+
|1.1K
|USDSGD+
|-2.2K
|CADJPY+
|3K
|GBPJPY+
|-5K
|EURNZD+
|1.8K
|GBPCHF+
|2K
|EURCHF+
|2.5K
|NZDSGD+
|1.5K
|AUDSGD+
|1K
|EURSGD+
|1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
