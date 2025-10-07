SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Leverage Hp28
Wai Hong Lee

Leverage Hp28

Wai Hong Lee
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
93
Bénéfice trades:
70 (75.26%)
Perte trades:
23 (24.73%)
Meilleure transaction:
59.28 USD
Pire transaction:
-20.31 USD
Bénéfice brut:
345.12 USD (13 105 pips)
Perte brute:
-102.18 USD (5 513 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (55.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
83.10 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.92%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.08
Longs trades:
41 (44.09%)
Courts trades:
52 (55.91%)
Facteur de profit:
3.38
Rendement attendu:
2.61 USD
Bénéfice moyen:
4.93 USD
Perte moyenne:
-4.44 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-39.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.93 USD (3)
Croissance mensuelle:
48.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
39.93 USD (6.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.98% (39.93 USD)
Par fonds propres:
13.92% (103.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD+ 9
AUDCHF+ 6
NZDJPY+ 5
GBPAUD+ 5
USDJPY+ 5
AUDJPY+ 5
NZDCHF+ 5
NZDSGD+ 5
EURJPY+ 4
GBPNZD+ 4
NZDUSD+ 4
GBPJPY+ 3
EURCAD+ 3
USDCHF+ 3
AUDSGD+ 3
USDCAD+ 3
EURCHF+ 3
GBPCAD+ 3
EURUSD+ 3
CHFJPY+ 2
AUDCAD+ 2
EURNZD+ 2
AUDNZD+ 1
CADJPY+ 1
GBPUSD+ 1
EURSGD+ 1
GBPCHF+ 1
USDSGD+ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD+ 37
AUDCHF+ 24
NZDJPY+ 11
GBPAUD+ 11
USDJPY+ 4
AUDJPY+ 11
NZDCHF+ 18
NZDSGD+ 16
EURJPY+ 9
GBPNZD+ 6
NZDUSD+ 15
GBPJPY+ 6
EURCAD+ 6
USDCHF+ 1
AUDSGD+ 8
USDCAD+ 7
EURCHF+ 10
GBPCAD+ 5
EURUSD+ 11
CHFJPY+ 4
AUDCAD+ 5
EURNZD+ 2
AUDNZD+ 2
CADJPY+ 2
GBPUSD+ 3
EURSGD+ 2
GBPCHF+ 3
USDSGD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD+ -810
AUDCHF+ 388
NZDJPY+ 698
GBPAUD+ 546
USDJPY+ 134
AUDJPY+ 682
NZDCHF+ 376
NZDSGD+ 219
EURJPY+ 565
GBPNZD+ 403
NZDUSD+ 252
GBPJPY+ 457
EURCAD+ 454
USDCHF+ 50
AUDSGD+ 369
USDCAD+ 396
EURCHF+ 382
GBPCAD+ 454
EURUSD+ -79
CHFJPY+ 322
AUDCAD+ 253
EURNZD+ 181
AUDNZD+ 144
CADJPY+ 158
GBPUSD+ 151
EURSGD+ 150
GBPCHF+ 133
USDSGD+ 150
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.28 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +55.36 USD
Perte consécutive maximale: -39.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.07 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
