Wai Hong Lee

HP28A 200SD USD 518

Wai Hong Lee
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
888
Bénéfice trades:
671 (75.56%)
Perte trades:
217 (24.44%)
Meilleure transaction:
3 377.42 USD
Pire transaction:
-887.20 USD
Bénéfice brut:
20 391.12 USD (135 912 pips)
Perte brute:
-11 394.04 USD (99 402 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (557.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 675.12 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
99.11%
Charge de dépôt maximale:
6.92%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.48
Longs trades:
432 (48.65%)
Courts trades:
456 (51.35%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
10.13 USD
Bénéfice moyen:
30.39 USD
Perte moyenne:
-52.51 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-3 589.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 589.88 USD (10)
Croissance mensuelle:
5.92%
Prévision annuelle:
72.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.28 USD
Maximal:
3 633.49 USD (5.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.66% (3 633.49 USD)
Par fonds propres:
17.86% (11 459.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD+ 50
AUDCAD+ 45
CHFJPY+ 44
USDCHF+ 41
EURGBP+ 40
AUDUSD+ 39
EURAUD+ 38
EURJPY+ 35
NZDJPY+ 35
AUDJPY+ 35
NZDUSD+ 35
EURCAD+ 33
GBPNZD+ 33
NZDCAD+ 31
GBPAUD+ 30
USDJPY+ 28
GBPUSD+ 28
AUDNZD+ 27
CADCHF+ 23
NZDCHF+ 22
USDCAD+ 22
EURUSD+ 21
EURCHF+ 20
CADJPY+ 20
AUDCHF+ 19
USDSGD+ 18
NZDSGD+ 16
GBPJPY+ 14
GBPCHF+ 13
EURNZD+ 12
AUDSGD+ 11
EURSGD+ 7
GBPSGD+ 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD+ 530
AUDCAD+ 430
CHFJPY+ 195
USDCHF+ 661
EURGBP+ 546
AUDUSD+ 603
EURAUD+ 387
EURJPY+ 77
NZDJPY+ 281
AUDJPY+ 343
NZDUSD+ 594
EURCAD+ 293
GBPNZD+ 238
NZDCAD+ 275
GBPAUD+ 223
USDJPY+ 324
GBPUSD+ 349
AUDNZD+ 181
CADCHF+ 383
NZDCHF+ 158
USDCAD+ 239
EURUSD+ 266
EURCHF+ 284
CADJPY+ 61
AUDCHF+ 251
USDSGD+ 184
NZDSGD+ 132
GBPJPY+ 86
GBPCHF+ 169
EURNZD+ 76
AUDSGD+ 83
EURSGD+ 70
GBPSGD+ 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD+ 945
AUDCAD+ 4.4K
CHFJPY+ -22K
USDCHF+ 3K
EURGBP+ 2.6K
AUDUSD+ 2.7K
EURAUD+ 646
EURJPY+ -718
NZDJPY+ 4K
AUDJPY+ 2.1K
NZDUSD+ 2K
EURCAD+ 3.3K
GBPNZD+ 877
NZDCAD+ 3.8K
GBPAUD+ 2.5K
USDJPY+ 1.3K
GBPUSD+ 1.7K
AUDNZD+ 816
CADCHF+ 601
NZDCHF+ 1.5K
USDCAD+ 2.8K
EURUSD+ 3K
EURCHF+ 2.6K
CADJPY+ 218
AUDCHF+ 2K
USDSGD+ 2.2K
NZDSGD+ 1.8K
GBPJPY+ 627
GBPCHF+ 1.5K
EURNZD+ 1.9K
AUDSGD+ 473
EURSGD+ 1.1K
GBPSGD+ 454
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 377.42 USD
Pire transaction: -887 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +557.27 USD
Perte consécutive maximale: -3 589.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.06.19 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
