Surya Diansyah

InvestZone2

Surya Diansyah
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
15 (35.71%)
Perte trades:
27 (64.29%)
Meilleure transaction:
199.00 USD
Pire transaction:
-106.12 USD
Bénéfice brut:
2 125.24 USD (45 976 pips)
Perte brute:
-2 427.64 USD (53 858 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (595.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
595.86 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
83.43%
Charge de dépôt maximale:
0.85%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
28 (66.67%)
Courts trades:
14 (33.33%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-7.20 USD
Bénéfice moyen:
141.68 USD
Perte moyenne:
-89.91 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-500.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-500.39 USD (5)
Croissance mensuelle:
-6.05%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
438.99 USD
Maximal:
796.91 USD (14.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.87% (796.91 USD)
Par fonds propres:
0.91% (43.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 34
EURJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -269
EURJPY -10
GBPJPY -95
CHFJPY 85
AUDJPY 87
USDJPY -93
CADJPY -94
NZDJPY 86
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -7.9K
EURJPY 0
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
AUDJPY 1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +199.00 USD
Pire transaction: -106 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +595.86 USD
Perte consécutive maximale: -500.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

No MC Strategy!!! 

2nd Account

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


Aucun avis
2025.12.03 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
