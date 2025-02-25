CotationsSections
Devises / RNAZ
Retour à Actions

RNAZ: TransCode Therapeutics Inc

11.69 USD 0.46 (4.10%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RNAZ a changé de 4.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.98 et à un maximum de 11.88.

Suivez la dynamique TransCode Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RNAZ Nouvelles

Range quotidien
10.98 11.88
Range Annuel
0.22 26.40
Clôture Précédente
11.23
Ouverture
11.02
Bid
11.69
Ask
11.99
Plus Bas
10.98
Plus Haut
11.88
Volume
32
Changement quotidien
4.10%
Changement Mensuel
23.57%
Changement à 6 Mois
2387.23%
Changement Annuel
-37.85%
20 septembre, samedi