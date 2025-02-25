КотировкиРазделы
RNAZ: TransCode Therapeutics Inc

11.67 USD 0.72 (6.58%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RNAZ за сегодня изменился на 6.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.94, а максимальная — 11.68.

Следите за динамикой TransCode Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.94 11.68
Годовой диапазон
0.22 26.40
Предыдущее закрытие
10.95
Open
11.24
Bid
11.67
Ask
11.97
Low
10.94
High
11.68
Объем
24
Дневное изменение
6.58%
Месячное изменение
23.36%
6-месячное изменение
2382.98%
Годовое изменение
-37.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.