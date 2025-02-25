QuotazioniSezioni
RNAZ: TransCode Therapeutics Inc

11.69 USD 0.46 (4.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RNAZ ha avuto una variazione del 4.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.98 e ad un massimo di 11.88.

Segui le dinamiche di TransCode Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.98 11.88
Intervallo Annuale
0.22 26.40
Chiusura Precedente
11.23
Apertura
11.02
Bid
11.69
Ask
11.99
Minimo
10.98
Massimo
11.88
Volume
32
Variazione giornaliera
4.10%
Variazione Mensile
23.57%
Variazione Semestrale
2387.23%
Variazione Annuale
-37.85%
21 settembre, domenica