R: Ryder System Inc
183.49 USD 2.08 (1.12%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de R a changé de -1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 182.57 et à un maximum de 186.74.
Suivez la dynamique Ryder System Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
R Nouvelles
Range quotidien
182.57 186.74
Range Annuel
125.54 191.00
- Clôture Précédente
- 185.57
- Ouverture
- 185.44
- Bid
- 183.49
- Ask
- 183.79
- Plus Bas
- 182.57
- Plus Haut
- 186.74
- Volume
- 569
- Changement quotidien
- -1.12%
- Changement Mensuel
- -0.86%
- Changement à 6 Mois
- 28.02%
- Changement Annuel
- 26.37%
20 septembre, samedi