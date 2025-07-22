통화 / R
R: Ryder System Inc
183.49 USD 2.08 (1.12%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
R 환율이 오늘 -1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 182.57이고 고가는 186.74이었습니다.
Ryder System Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
182.57 186.74
년간 변동
125.54 191.00
- 이전 종가
- 185.57
- 시가
- 185.44
- Bid
- 183.49
- Ask
- 183.79
- 저가
- 182.57
- 고가
- 186.74
- 볼륨
- 569
- 일일 변동
- -1.12%
- 월 변동
- -0.86%
- 6개월 변동
- 28.02%
- 년간 변동율
- 26.37%
