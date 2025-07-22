Валюты / R
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
R: Ryder System Inc
188.47 USD 0.92 (0.49%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс R за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.11, а максимальная — 188.97.
Следите за динамикой Ryder System Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости R
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Ryder System stock hits all-time high at 189.5 USD
- Air Lease (AL) Up 17.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Arlo and Krispy Kreme have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 3 Dividend-Paying Transport Equipment & Leasing Stocks to Watch
- Ryder System stock hits all-time high at 185.0 USD
- Werner Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Ryder System: Undervalued With Double Digit EPS Growth Ahead (NYSE:R)
- Ryder System Continues To Outperform Its Peers (NYSE:R)
- Here's Why Ryder (R) is a Strong Momentum Stock
- Ryder System chair Sanchez sells $8m in shares after option exercise
- Ryder Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 EPS View Tweaked
- Stephens raises Ryder Systems stock price target to $190 on earnings beat
- Earnings call transcript: Ryder System beats Q2 2025 earnings expectations
- Ryder (R) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Ryder System stock hits all-time high at 177.43 USD
- Ryder Q2 2025 slides: EPS up 11%, business transformation drives improved returns
- Ryder Q2 2025 slides: EPS up 11% as business transformation shows resilience
- Ryder (R) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Ryder beats earnings expectations on strong supply chain performance, shares rise
- Ryder System earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Earnings Preview: Herc Holdings (HRI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Ahead of Ryder (R) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
Дневной диапазон
185.11 188.97
Годовой диапазон
125.54 191.00
- Предыдущее закрытие
- 187.55
- Open
- 188.96
- Bid
- 188.47
- Ask
- 188.77
- Low
- 185.11
- High
- 188.97
- Объем
- 246
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 1.83%
- 6-месячное изменение
- 31.49%
- Годовое изменение
- 29.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.