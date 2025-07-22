KurseKategorien
R: Ryder System Inc

185.57 USD 0.87 (0.47%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von R hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 184.76 bis zu einem Hoch von 188.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ryder System Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
184.76 188.02
Jahresspanne
125.54 191.00
Vorheriger Schlusskurs
184.70
Eröffnung
185.43
Bid
185.57
Ask
185.87
Tief
184.76
Hoch
188.02
Volumen
520
Tagesänderung
0.47%
Monatsänderung
0.26%
6-Monatsänderung
29.47%
Jahresänderung
27.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K