R: Ryder System Inc
185.57 USD 0.87 (0.47%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von R hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 184.76 bis zu einem Hoch von 188.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ryder System Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
R News
Tagesspanne
184.76 188.02
Jahresspanne
125.54 191.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 184.70
- Eröffnung
- 185.43
- Bid
- 185.57
- Ask
- 185.87
- Tief
- 184.76
- Hoch
- 188.02
- Volumen
- 520
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- 0.26%
- 6-Monatsänderung
- 29.47%
- Jahresänderung
- 27.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K