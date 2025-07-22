Dövizler / R
R: Ryder System Inc
183.49 USD 2.08 (1.12%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
R fiyatı bugün -1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 182.57 ve Yüksek fiyatı olarak 186.74 aralığında işlem gördü.
Ryder System Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
182.57 186.74
Yıllık aralık
125.54 191.00
- Önceki kapanış
- 185.57
- Açılış
- 185.44
- Satış
- 183.49
- Alış
- 183.79
- Düşük
- 182.57
- Yüksek
- 186.74
- Hacim
- 569
- Günlük değişim
- -1.12%
- Aylık değişim
- -0.86%
- 6 aylık değişim
- 28.02%
- Yıllık değişim
- 26.37%
21 Eylül, Pazar