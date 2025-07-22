FiyatlarBölümler
Dövizler / R
Geri dön - Hisse senetleri

R: Ryder System Inc

183.49 USD 2.08 (1.12%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

R fiyatı bugün -1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 182.57 ve Yüksek fiyatı olarak 186.74 aralığında işlem gördü.

Ryder System Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

R haberleri

Günlük aralık
182.57 186.74
Yıllık aralık
125.54 191.00
Önceki kapanış
185.57
Açılış
185.44
Satış
183.49
Alış
183.79
Düşük
182.57
Yüksek
186.74
Hacim
569
Günlük değişim
-1.12%
Aylık değişim
-0.86%
6 aylık değişim
28.02%
Yıllık değişim
26.37%
21 Eylül, Pazar