Devises / MYO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MYO: Myomo Inc
0.85 USD 0.01 (1.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MYO a changé de -1.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.85 et à un maximum de 0.91.
Suivez la dynamique Myomo Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYO Nouvelles
- Kirk Thomas F buys $55,000 in Myomo shares
- Myomo CEO Gudonis buys $47k in shares
- Myomo, Inc. (MYO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Myomo Q2 2025 results show revenue growth
- Myomo earnings missed, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Myomo’s 52% decline validates InvestingPro’s January 2024 overvaluation alert
- Myomo Provides Highlights of Today’s Investor & Analyst Day Event
- Ascendiant Capital raises Myomo stock price target to $11.50
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Myomo: Balancing CMS Tailwinds With Long-Term Risks (NYSE:MYO)
- Myomo, Inc. (MYO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
0.85 0.91
Range Annuel
0.80 7.17
- Clôture Précédente
- 0.86
- Ouverture
- 0.86
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Plus Bas
- 0.85
- Plus Haut
- 0.91
- Volume
- 1.307 K
- Changement quotidien
- -1.16%
- Changement Mensuel
- -21.30%
- Changement à 6 Mois
- -82.47%
- Changement Annuel
- -78.37%
20 septembre, samedi