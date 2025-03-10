Moedas / MYO
MYO: Myomo Inc
0.86 USD 0.03 (3.61%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MYO para hoje mudou para 3.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.83 e o mais alto foi 0.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Myomo Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.83 0.86
Faixa anual
0.80 7.17
- Fechamento anterior
- 0.83
- Open
- 0.84
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Low
- 0.83
- High
- 0.86
- Volume
- 717
- Mudança diária
- 3.61%
- Mudança mensal
- -20.37%
- Mudança de 6 meses
- -82.27%
- Mudança anual
- -78.12%
