MYO: Myomo Inc
0.90 USD 0.04 (4.65%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MYO hat sich für heute um 4.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.85 bis zu einem Hoch von 0.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Myomo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYO News
- Kirk Thomas F buys $55,000 in Myomo shares
- Myomo CEO Gudonis buys $47k in shares
- Myomo, Inc. (MYO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Myomo Q2 2025 results show revenue growth
- Myomo earnings missed, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Myomo’s 52% decline validates InvestingPro’s January 2024 overvaluation alert
- Myomo Provides Highlights of Today’s Investor & Analyst Day Event
- Ascendiant Capital raises Myomo stock price target to $11.50
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Myomo: Balancing CMS Tailwinds With Long-Term Risks (NYSE:MYO)
- Myomo, Inc. (MYO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.85 0.91
Jahresspanne
0.80 7.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.86
- Eröffnung
- 0.86
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Tief
- 0.85
- Hoch
- 0.91
- Volumen
- 561
- Tagesänderung
- 4.65%
- Monatsänderung
- -16.67%
- 6-Monatsänderung
- -81.44%
- Jahresänderung
- -77.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K