QuotazioniSezioni
Valute / MYO
Tornare a Azioni

MYO: Myomo Inc

0.85 USD 0.01 (1.16%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MYO ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.85 e ad un massimo di 0.91.

Segui le dinamiche di Myomo Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYO News

Intervallo Giornaliero
0.85 0.91
Intervallo Annuale
0.80 7.17
Chiusura Precedente
0.86
Apertura
0.86
Bid
0.85
Ask
1.15
Minimo
0.85
Massimo
0.91
Volume
1.307 K
Variazione giornaliera
-1.16%
Variazione Mensile
-21.30%
Variazione Semestrale
-82.47%
Variazione Annuale
-78.37%
21 settembre, domenica