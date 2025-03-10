Валюты / MYO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MYO: Myomo Inc
0.82 USD 0.05 (5.75%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MYO за сегодня изменился на -5.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.80, а максимальная — 0.88.
Следите за динамикой Myomo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MYO
- Kirk Thomas F buys $55,000 in Myomo shares
- Myomo CEO Gudonis buys $47k in shares
- Myomo, Inc. (MYO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Myomo Q2 2025 results show revenue growth
- Myomo earnings missed, revenue topped estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Myomo’s 52% decline validates InvestingPro’s January 2024 overvaluation alert
- Myomo Provides Highlights of Today’s Investor & Analyst Day Event
- Ascendiant Capital raises Myomo stock price target to $11.50
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Myomo: Balancing CMS Tailwinds With Long-Term Risks (NYSE:MYO)
- Myomo, Inc. (MYO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.80 0.88
Годовой диапазон
0.80 7.17
- Предыдущее закрытие
- 0.87
- Open
- 0.88
- Bid
- 0.82
- Ask
- 1.12
- Low
- 0.80
- High
- 0.88
- Объем
- 2.011 K
- Дневное изменение
- -5.75%
- Месячное изменение
- -24.07%
- 6-месячное изменение
- -83.09%
- Годовое изменение
- -79.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.