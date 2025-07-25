Devises / MC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MC: Moelis & Company Class A
77.13 USD 0.62 (0.80%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MC a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.31 et à un maximum de 77.92.
Suivez la dynamique Moelis & Company Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MC Nouvelles
- Scoop Up These 4 Top-Ranked Liquid Stocks to Augment Portfolio Returns
- Moelis & Co. Stock Up 33.5% in 3 Months: Is it a Lucrative Bet?
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- Evercore Inc (EVR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Should You Keep Your Authority or Lease On – The 2025 Breakdown That Could Save (or Sink) Your Trucking Business
- This Is One of the Hardest Decisions in the Industry—And One of the Most Misunderstood
- Tesla’s Elon Musk still leads the billionaires, but Oracle’s Larry Ellison is quickly gaining on him
- MC Group FY2025 slides: Online sales surge 69% amid Q4 revenue miss
- Earnings call transcript: MC Group Q4 2025 misses revenue expectations
- Can Moelis (MC) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Evercore Inc (EVR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Earnings call transcript: Moelis & Co Q2 2025 beats expectations, stock dips
- Exclusive | Moelis Restructuring Banker Derrough Moves to Jefferies
- Best Momentum Stock to Buy for August 19th
- Centuri Holdings stock drops after Southwest Gas prices secondary offering
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Runway Growth's Q2 Earnings Coming Up: What's in Store?
- Evercore deal accelerates talent dash as banks anticipate M&A upturn
- Evercore Stock Gains 2.6% as Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates
- Earnings Estimates Rising for Moelis (MC): Will It Gain?
- Moelis Q2 2025 presentation slides: Revenue hits $1.2B as global expansion continues
- Citigroup’s head of energy transition decamps for Moelis role, sources say
- Strategy Upsizes $500 Million IPO To $2.5 Billion: Which Other Companies Are Buying Bitcoin? - Strategy (NASDAQ:MSTR)
Range quotidien
76.31 77.92
Range Annuel
47.01 82.90
- Clôture Précédente
- 77.75
- Ouverture
- 77.92
- Bid
- 77.13
- Ask
- 77.43
- Plus Bas
- 76.31
- Plus Haut
- 77.92
- Volume
- 990
- Changement quotidien
- -0.80%
- Changement Mensuel
- 8.73%
- Changement à 6 Mois
- 32.91%
- Changement Annuel
- 13.18%
20 septembre, samedi