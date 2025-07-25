Валюты / MC
MC: Moelis & Company Class A
74.22 USD 0.21 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MC за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.54, а максимальная — 74.78.
Следите за динамикой Moelis & Company Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MC
Дневной диапазон
73.54 74.78
Годовой диапазон
47.01 82.90
- Предыдущее закрытие
- 74.43
- Open
- 74.74
- Bid
- 74.22
- Ask
- 74.52
- Low
- 73.54
- High
- 74.78
- Объем
- 807
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 4.62%
- 6-месячное изменение
- 27.90%
- Годовое изменение
- 8.91%
