- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EWA: iShares MSCI Australia Index Fund
Le taux de change de EWA a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.90 et à un maximum de 27.01.
Suivez la dynamique iShares MSCI Australia Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWA Nouvelles
- RBA Holds Rates Steady As Inflation Heats Up And Growth Outperforms
- Weekly Commentary: Canary?
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- International Breakouts To Watch
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- EWA ETF: Australia Lagging Its EAFE Peers, Chart Issues Too (NYSEARCA:EWA)
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Weekly Commentary: One Serious Silly Season
- Weekly Commentary: Not Restrictive
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
- Weekly Commentary: The Return Of Tariffs
- Australian Dollar Stabilizes After RBA's Surprise Hold
- Unexpected Pause By The RBA But August Meeting Still In Play
- Markets Weekly Outlook: RBA & RBNZ Rate Decisions, July 9 Trump Deadline And BRICS Meeting
- Reserve Bank Of Australia Preview: Next Week Provides Another Window To Cut Rates
- RBA Preview: Next Week Provides Another Window To Cut Rates
- Markets Weekly Outlook - U.S. PCE, GDP, Canadian CPI, Speeches From Heads Of Central Banks
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Coles: A Steady Grocery Player In Post-Hike Australia, Though Fully Priced (OTCMKTS:CLEGF)
- Markets Weekly Outlook - FOMC, BoJ And BoE Rate Decision, Risk-Off Flows?
- The Fragmentation Era
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EWA aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI Australia Index Fund est cotée à 26.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 26.98 et son volume d'échange a atteint 2163. Le graphique en temps réel du cours de EWA présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI Australia Index Fund verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI Australia Index Fund est actuellement valorisé à 26.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EWA.
Comment acheter des actions EWA ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Australia Index Fund au cours actuel de 26.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.99 ou de 27.29, le 2163 et le 0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EWA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EWA ?
Investir dans iShares MSCI Australia Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.50 - 27.56 et le prix actuel 26.99. Beaucoup comparent 1.58% et 14.46% avant de passer des ordres à 26.99 ou 27.29. Consultez le graphique du cours de EWA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Australia ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI Australia ETF l'année dernière était 27.56. Au cours de 20.50 - 27.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Australia Index Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Australia ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI Australia ETF (EWA) sur l'année a été 20.50. Sa comparaison avec 26.99 et 20.50 - 27.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EWA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EWA a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI Australia Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.98 et -0.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.98
- Ouverture
- 26.93
- Bid
- 26.99
- Ask
- 27.29
- Plus Bas
- 26.90
- Plus Haut
- 27.01
- Volume
- 2.163 K
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 1.58%
- Changement à 6 Mois
- 14.46%
- Changement Annuel
- -0.22%
- Act
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M