EWA: iShares MSCI Australia Index Fund

26.99 USD 0.01 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EWA a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.90 et à un maximum de 27.01.

Suivez la dynamique iShares MSCI Australia Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EWA aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI Australia Index Fund est cotée à 26.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 26.98 et son volume d'échange a atteint 2163. Le graphique en temps réel du cours de EWA présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI Australia Index Fund verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI Australia Index Fund est actuellement valorisé à 26.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EWA.

Comment acheter des actions EWA ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Australia Index Fund au cours actuel de 26.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.99 ou de 27.29, le 2163 et le 0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EWA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EWA ?

Investir dans iShares MSCI Australia Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.50 - 27.56 et le prix actuel 26.99. Beaucoup comparent 1.58% et 14.46% avant de passer des ordres à 26.99 ou 27.29. Consultez le graphique du cours de EWA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Australia ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI Australia ETF l'année dernière était 27.56. Au cours de 20.50 - 27.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Australia Index Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Australia ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI Australia ETF (EWA) sur l'année a été 20.50. Sa comparaison avec 26.99 et 20.50 - 27.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EWA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EWA a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI Australia Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.98 et -0.22% après les opérations sur titres.

Range quotidien
26.90 27.01
Range Annuel
20.50 27.56
Clôture Précédente
26.98
Ouverture
26.93
Bid
26.99
Ask
27.29
Plus Bas
26.90
Plus Haut
27.01
Volume
2.163 K
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
1.58%
Changement à 6 Mois
14.46%
Changement Annuel
-0.22%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M