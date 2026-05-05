EWA: 澳大利亚ETF-iShares MSCI
今日EWA汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点29.89和高点30.16进行交易。
关注澳大利亚ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EWA股票今天的价格是多少？
澳大利亚ETF-iShares MSCI股票今天的定价为29.95。它在29.89 - 30.16范围内交易，昨天的收盘价为30.04，交易量达到1640。EWA的实时价格图表显示了这些更新。
澳大利亚ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？
澳大利亚ETF-iShares MSCI目前的价值为29.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.72%和USD。实时查看图表以跟踪EWA走势。
如何购买EWA股票？
您可以以29.95的当前价格购买澳大利亚ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在29.95或30.25附近，而1640和-0.53%显示市场活动。立即关注EWA的实时图表更新。
如何投资EWA股票？
投资澳大利亚ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围24.94 - 30.47和当前价格29.95。许多人在以29.95或30.25下订单之前，会比较2.29%和。实时查看EWA价格图表，了解每日变化。
澳大利亚ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？
在过去一年中，澳大利亚ETF-iShares MSCI的最高价格是30.47。在24.94 - 30.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪澳大利亚ETF-iShares MSCI的绩效。
澳大利亚ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？
澳大利亚ETF-iShares MSCI（EWA）的最低价格为24.94。将其与当前的29.95和24.94 - 30.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWA股票是什么时候拆分的？
澳大利亚ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.04和12.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.04
- 开盘价
- 30.11
- 卖价
- 29.95
- 买价
- 30.25
- 最低价
- 29.89
- 最高价
- 30.16
- 交易量
- 1.640 K
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 2.29%
- 6个月变化
- 0.98%
- 年变化
- 12.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%