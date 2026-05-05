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EWA: 澳大利亚ETF-iShares MSCI

29.95 USD 0.09 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EWA汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点29.89和高点30.16进行交易。

关注澳大利亚ETF-iShares MSCI动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWA新闻

常见问题解答

EWA股票今天的价格是多少？

澳大利亚ETF-iShares MSCI股票今天的定价为29.95。它在29.89 - 30.16范围内交易，昨天的收盘价为30.04，交易量达到1640。EWA的实时价格图表显示了这些更新。

澳大利亚ETF-iShares MSCI股票是否支付股息？

澳大利亚ETF-iShares MSCI目前的价值为29.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.72%和USD。实时查看图表以跟踪EWA走势。

如何购买EWA股票？

您可以以29.95的当前价格购买澳大利亚ETF-iShares MSCI股票。订单通常设置在29.95或30.25附近，而1640和-0.53%显示市场活动。立即关注EWA的实时图表更新。

如何投资EWA股票？

投资澳大利亚ETF-iShares MSCI需要考虑年度范围24.94 - 30.47和当前价格29.95。许多人在以29.95或30.25下订单之前，会比较2.29%和。实时查看EWA价格图表，了解每日变化。

澳大利亚ETF-iShares MSCI股票的最高价格是多少？

在过去一年中，澳大利亚ETF-iShares MSCI的最高价格是30.47。在24.94 - 30.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪澳大利亚ETF-iShares MSCI的绩效。

澳大利亚ETF-iShares MSCI股票的最低价格是多少？

澳大利亚ETF-iShares MSCI（EWA）的最低价格为24.94。将其与当前的29.95和24.94 - 30.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWA股票是什么时候拆分的？

澳大利亚ETF-iShares MSCI历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.04和12.72%中可见。

日范围
29.89 30.16
年范围
24.94 30.47
前一天收盘价
30.04
开盘价
30.11
卖价
29.95
买价
30.25
最低价
29.89
最高价
30.16
交易量
1.640 K
日变化
-0.30%
月变化
2.29%
6个月变化
0.98%
年变化
12.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%