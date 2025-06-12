- Panoramica
EWA: iShares MSCI Australia Index Fund
Il tasso di cambio EWA ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.90 e ad un massimo di 27.01.
Segui le dinamiche di iShares MSCI Australia Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EWA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EWA oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI Australia Index Fund sono prezzate a 26.99. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 26.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 2163. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EWA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI Australia Index Fund pagano dividendi?
iShares MSCI Australia Index Fund è attualmente valutato a 26.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EWA.
Come acquistare azioni EWA?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI Australia Index Fund al prezzo attuale di 26.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.99 o 27.29, mentre 2163 e 0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EWA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EWA?
Investire in iShares MSCI Australia Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 20.50 - 27.56 e il prezzo attuale 26.99. Molti confrontano 1.58% e 14.46% prima di effettuare ordini su 26.99 o 27.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EWA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Australia ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI Australia ETF nell'ultimo anno è stato 27.56. All'interno di 20.50 - 27.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Australia Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Australia ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI Australia ETF (EWA) nel corso dell'anno è stato 20.50. Confrontandolo con gli attuali 26.99 e 20.50 - 27.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EWA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EWA?
iShares MSCI Australia Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.98 e -0.22%.
- Chiusura Precedente
- 26.98
- Apertura
- 26.93
- Bid
- 26.99
- Ask
- 27.29
- Minimo
- 26.90
- Massimo
- 27.01
- Volume
- 2.163 K
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 1.58%
- Variazione Semestrale
- 14.46%
- Variazione Annuale
- -0.22%
- Agire
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M