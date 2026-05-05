- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EWA: iShares MSCI Australia Index Fund
Курс EWA за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.97, а максимальная — 30.10.
Следите за динамикой iShares MSCI Australia Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EWA
- Weekly Commentary: Bessent's Gambit
- Inflation Dynamics Strengthen The Case For An Extended RBA Hold
- Weekly Commentary: Bond Yield Breakout
- Flash PMI Surveys To Help Assess Ongoing War Impact
- Demand For Consumer Services Has Been Volatile So Far In 2026 Due To Middle East War
- Weekly Commentary: Sloppy
- Weekly Commentary: Currency Pegs And Carry Trades
- Weekly Commentary: Our Semiquincentennial Gilded Age
- ETW: Decent For Income, But Likely To Underperform Over The Long Term (NYSE:ETW)
- Asia's Consumer Recovery: Winners And Laggards
- Weekly Commentary: The Treasury Secretary And The Maestro
- New Fed Chair Changes The Conversation
- Weekly Commentary: Warsh's Regime Change
- Reserve Bank of Australia Holds Steady, And Its Tone Remains Even-Handed
- Weekly Commentary: SpaceX And A Z.1 (Q1 2026)
- Weekly Commentary: Party Like It's 1999, 1996 And 2007
- Why Are Global Investors Looking To Asia As An Investment Destination?
- A Final Path To Peace? Markets Weekly Outlook
- Weekly Commentary: The Warsh Fed
- Markets Weekly Outlook: The Kevin Warsh Repricing And Inflation Points
- Weekly Commentary: Bonds Bludgeoned
- EWA: Why Australia Is Missing Out On The Tech-Led Rally (NYSEARCA:EWA)
- Global Exports Buoyed By Stockpiling As War Disrupts Services Trade
- Australian ETFs in Spotlight as RBA Ups Rates for the Third Time This Year
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWA сегодня?
iShares MSCI Australia Index Fund (EWA) сегодня оценивается на уровне 30.04. Инструмент торгуется в пределах 29.97 - 30.10, вчерашнее закрытие составило 30.40, а торговый объем достиг 2376. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Australia Index Fund?
iShares MSCI Australia Index Fund в настоящее время оценивается в 30.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.06% и USD. Отслеживайте движения EWA на графике в реальном времени.
Как купить акции EWA?
Вы можете купить акции iShares MSCI Australia Index Fund (EWA) по текущей цене 30.04. Ордера обычно размещаются около 30.04 или 30.34, тогда как 2376 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWA?
Инвестирование в iShares MSCI Australia Index Fund предполагает учет годового диапазона 24.94 - 30.47 и текущей цены 30.04. Многие сравнивают 2.60% и 1.28% перед размещением ордеров на 30.04 или 30.34. Изучайте ежедневные изменения цены EWA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Australia Index Fund?
Самая высокая цена iShares MSCI Australia Index Fund (EWA) за последний год составила 30.47. Акции заметно колебались в пределах 24.94 - 30.47, сравнение с 30.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Australia Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Australia Index Fund?
Самая низкая цена iShares MSCI Australia Index Fund (EWA) за год составила 24.94. Сравнение с текущими 30.04 и 24.94 - 30.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWA?
В прошлом iShares MSCI Australia Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.40 и 13.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.40
- Open
- 30.04
- Bid
- 30.04
- Ask
- 30.34
- Low
- 29.97
- High
- 30.10
- Объем
- 2.376 K
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- 2.60%
- 6-месячное изменение
- 1.28%
- Годовое изменение
- 13.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%