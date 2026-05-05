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EWA: iShares MSCI Australia Index Fund

30.04 USD 0.36 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EWA за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.97, а максимальная — 30.10.

Следите за динамикой iShares MSCI Australia Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWA сегодня?

iShares MSCI Australia Index Fund (EWA) сегодня оценивается на уровне 30.04. Инструмент торгуется в пределах 29.97 - 30.10, вчерашнее закрытие составило 30.40, а торговый объем достиг 2376. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Australia Index Fund?

iShares MSCI Australia Index Fund в настоящее время оценивается в 30.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.06% и USD. Отслеживайте движения EWA на графике в реальном времени.

Как купить акции EWA?

Вы можете купить акции iShares MSCI Australia Index Fund (EWA) по текущей цене 30.04. Ордера обычно размещаются около 30.04 или 30.34, тогда как 2376 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWA?

Инвестирование в iShares MSCI Australia Index Fund предполагает учет годового диапазона 24.94 - 30.47 и текущей цены 30.04. Многие сравнивают 2.60% и 1.28% перед размещением ордеров на 30.04 или 30.34. Изучайте ежедневные изменения цены EWA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Australia Index Fund?

Самая высокая цена iShares MSCI Australia Index Fund (EWA) за последний год составила 30.47. Акции заметно колебались в пределах 24.94 - 30.47, сравнение с 30.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Australia Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Australia Index Fund?

Самая низкая цена iShares MSCI Australia Index Fund (EWA) за год составила 24.94. Сравнение с текущими 30.04 и 24.94 - 30.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWA?

В прошлом iShares MSCI Australia Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.40 и 13.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.97 30.10
Годовой диапазон
24.94 30.47
Предыдущее закрытие
30.40
Open
30.04
Bid
30.04
Ask
30.34
Low
29.97
High
30.10
Объем
2.376 K
Дневное изменение
-1.18%
Месячное изменение
2.60%
6-месячное изменение
1.28%
Годовое изменение
13.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%