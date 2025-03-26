Devises / AQB
AQB: AquaBounty Technologies Inc
1.54 USD 0.05 (3.36%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AQB a changé de 3.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.34 et à un maximum de 1.65.
Suivez la dynamique AquaBounty Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AQB Nouvelles
- Le titre d’AquaBounty s’envole après avoir retrouvé la conformité au Nasdaq
- Aquabounty Technologies retrouve la conformité au Nasdaq concernant le prix d’offre minimum
- Aquabounty Technologies regains Nasdaq compliance on minimum bid price
- AquaBounty Technologies announces resignation of general counsel Angela Olsen
- AquaBounty (AQB) Q2 Net Loss Drops 93%
- AquaBounty Technologies Announces First Quarter 2025 Financial Results
Range quotidien
1.34 1.65
Range Annuel
0.47 1.65
- Clôture Précédente
- 1.49
- Ouverture
- 1.36
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- Plus Bas
- 1.34
- Plus Haut
- 1.65
- Volume
- 1.625 K
- Changement quotidien
- 3.36%
- Changement Mensuel
- 32.76%
- Changement à 6 Mois
- 136.92%
- Changement Annuel
- 23.20%
20 septembre, samedi