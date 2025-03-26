QuotazioniSezioni
AQB: AquaBounty Technologies Inc

1.54 USD 0.05 (3.36%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AQB ha avuto una variazione del 3.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.34 e ad un massimo di 1.65.

Segui le dinamiche di AquaBounty Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.34 1.65
Intervallo Annuale
0.47 1.65
Chiusura Precedente
1.49
Apertura
1.36
Bid
1.54
Ask
1.84
Minimo
1.34
Massimo
1.65
Volume
1.625 K
Variazione giornaliera
3.36%
Variazione Mensile
32.76%
Variazione Semestrale
136.92%
Variazione Annuale
23.20%
