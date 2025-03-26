Valute / AQB
AQB: AquaBounty Technologies Inc
1.54 USD 0.05 (3.36%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AQB ha avuto una variazione del 3.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.34 e ad un massimo di 1.65.
Segui le dinamiche di AquaBounty Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AQB News
- Le azioni di AquaBounty volano dopo aver riacquistato la conformità Nasdaq
- Aquabounty Technologies torna conforme ai requisiti minimi di prezzo del Nasdaq
- Aquabounty Technologies regains Nasdaq compliance on minimum bid price
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- AquaBounty Technologies announces resignation of general counsel Angela Olsen
- AquaBounty (AQB) Q2 Net Loss Drops 93%
- AquaBounty Technologies Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Intervallo Giornaliero
1.34 1.65
Intervallo Annuale
0.47 1.65
- Chiusura Precedente
- 1.49
- Apertura
- 1.36
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- Minimo
- 1.34
- Massimo
- 1.65
- Volume
- 1.625 K
- Variazione giornaliera
- 3.36%
- Variazione Mensile
- 32.76%
- Variazione Semestrale
- 136.92%
- Variazione Annuale
- 23.20%
21 settembre, domenica