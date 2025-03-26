货币 / AQB
AQB: AquaBounty Technologies Inc
1.14 USD 0.01 (0.88%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AQB汇率已更改0.88%。当日，交易品种以低点1.12和高点1.19进行交易。
关注AquaBounty Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.12 1.19
年范围
0.47 1.60
- 前一天收盘价
- 1.13
- 开盘价
- 1.12
- 卖价
- 1.14
- 买价
- 1.44
- 最低价
- 1.12
- 最高价
- 1.19
- 交易量
- 106
- 日变化
- 0.88%
- 月变化
- -1.72%
- 6个月变化
- 75.38%
- 年变化
- -8.80%
