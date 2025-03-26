通貨 / AQB
AQB: AquaBounty Technologies Inc
1.49 USD 0.35 (30.70%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AQBの今日の為替レートは、30.70%変化しました。日中、通貨は1あたり1.32の安値と1.59の高値で取引されました。
AquaBounty Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.32 1.59
1年のレンジ
0.47 1.60
- 以前の終値
- 1.14
- 始値
- 1.48
- 買値
- 1.49
- 買値
- 1.79
- 安値
- 1.32
- 高値
- 1.59
- 出来高
- 10.751 K
- 1日の変化
- 30.70%
- 1ヶ月の変化
- 28.45%
- 6ヶ月の変化
- 129.23%
- 1年の変化
- 19.20%
