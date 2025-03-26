Валюты / AQB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AQB: AquaBounty Technologies Inc
1.13 USD 0.02 (1.80%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AQB за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.12, а максимальная — 1.15.
Следите за динамикой AquaBounty Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AQB
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- AquaBounty Technologies announces resignation of general counsel Angela Olsen
- AquaBounty (AQB) Q2 Net Loss Drops 93%
- AquaBounty Technologies Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Дневной диапазон
1.12 1.15
Годовой диапазон
0.47 1.60
- Предыдущее закрытие
- 1.11
- Open
- 1.12
- Bid
- 1.13
- Ask
- 1.43
- Low
- 1.12
- High
- 1.15
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 1.80%
- Месячное изменение
- -2.59%
- 6-месячное изменение
- 73.85%
- Годовое изменение
- -9.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.