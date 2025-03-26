Währungen / AQB
AQB: AquaBounty Technologies Inc
1.61 USD 0.12 (8.05%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AQB hat sich für heute um 8.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.34 bis zu einem Hoch von 1.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die AquaBounty Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AQB News
- NASDAQ-Konformität wiedererlangt: Aktie von AquaBounty schießt in die Höhe/n
- AquaBounty erfüllt wieder NASDAQ-Notierungsanforderungen
- Aquabounty Technologies regains Nasdaq compliance on minimum bid price
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- AquaBounty Technologies announces resignation of general counsel Angela Olsen
- AquaBounty (AQB) Q2 Net Loss Drops 93%
- AquaBounty Technologies Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Tagesspanne
1.34 1.65
Jahresspanne
0.47 1.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.49
- Eröffnung
- 1.36
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Tief
- 1.34
- Hoch
- 1.65
- Volumen
- 1.310 K
- Tagesänderung
- 8.05%
- Monatsänderung
- 38.79%
- 6-Monatsänderung
- 147.69%
- Jahresänderung
- 28.80%
