Average ATR levels
- Indicateurs
- Sergei Lopukhov
- Version: 1.22
- Mise à jour: 17 décembre 2023
Простой, но полезный индикатор для контроля волатильности при внутридневной торговле.
Индикатор наносит на текущий график уровни средней волатильности (ATR) за указанное количество дней.
На текущем торговом дне уровни динамические и перемещаются в зависимости от минимума и максимума цены текущего дня в режиме "реального времени".
Во входных параметрах мы задаем:
- количество дней для расчета и отрисовки уровней среднего АТР
- цвет линий уровней среднего АТР
- толщину линий уровней среднего АТР
Большое спасибо! Отличный индикатор. Ищу подобный, но показывающий уровни ATR 5 мин, 15 мин, 60 мин.