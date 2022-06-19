News Trapper EA

News trapper EA un expert unique fait pour le trading de news Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct {entièrement automatique}


 très important Le programme contient des paramètres flexibles pour le trading sur les nouvelles du calendrier économique. Il ne peut pas être vérifié dans le testeur de stratégie. Uniquement du vrai travail. Dans les paramètres du terminal, vous devez ajouter le site d'actualités à la liste des URL autorisées. Cliquez sur Outils > Options > Conseillers experts. Cochez l'option "Autoriser les requêtes Web pour l'URL répertoriée :". Ajoutez ceci (supprimez l'espace): https://nfs.faireconomy.media


Les nouvelles sont classées en 2 sections différentes

premier : informations sur les taux d'intérêt uniquement

deuxième :toutes les actualités

1- impact élevé 2- impact moyen 3- faible impact choisir taux d'intérêt uniquement ou toutes les nouvelles comme vous le souhaitez mais le premier un gros profit Peu de transactions au cours du mois et le second beaucoup de transactions mais chacun d'eux a son propre réglage comment ça marche ouvrir 6 cartes


ajoutez d'abord ceci:https://nfs.faireconomy.media


puis attachez l'EA au graphique { GBPUSD , EURUSD , NZDUSD , USDCAD , AUDUSD , USDCHF } de n'importe quelle période (la période n'a pas d'importance) J'ai choisi ces paires car la propagation est faible mais l'EA fonctionne sur toutes les paires lorsque vous choisissez la première option sur les taux d'intérêt, seul l'expert s'assure que USD NEWS AND US INTERST RATE FALSE ON Toutes les paires sauf USDCAD et deuxième option même assurez-vous que USD NEWS AND US INTERST RATE FALSE ON Toutes les paires sauf USDCAD EA utilise la commande en attente L'EA fermera automatiquement les transactions mettre prendre profit 300 pips recommandé



Recommander: Délai : n'importe quel délai. Utilisez VPS. Solde : 1000 $ utiliser 0,1 lot 100 $ utiliser 0,01 lot


Réglages: 1- lorsque vous choisissez la première option taux d'intérêt uniquement (le meilleur choix) stratégie taux d'intérêt uniquement taux d'intérêt américain faux sauf USDCAD nouvelles américaines fausses sauf USDCAD haut vrai moyen faux bas faux taille du lot comme vous le souhaitez mais recommandé pour 1000 $ utilisez 0,1 lot commande à 60 300 pts entrée à 10 (mais sur le graphique GBPUSD, faites-en 12) stop suiveur 15 dernière étape 7 début d'essai 5 montrer vrai


2- lorsque vous choisissez la deuxième option, toutes les nouvelles à fort impact stratégie toutes les actualités taux d'intérêt américain faux sauf USDCAD nouvelles américaines fausses sauf USDCAD haut vrai moyen faux bas faux taille du lot comme vous le souhaitez mais recommandé pour 1000 $ utilisez 0,1 lot commande à 60 300 pts entrée à 6 (mais sur le graphique GBPUSD, faites-en 7) stop suiveur 10 dernière étape 5 début d'essai 5 montrer vrai 3- lorsque vous choisissez la deuxième option toutes les nouvelles (recommandé très sûr sur votre solde de capital) stratégie toutes les actualités taux d'intérêt américain faux sauf USDCAD nouvelles américaines fausses sauf USDCAD haut vrai moyen vrai bas vrai taille du lot comme vous le souhaitez mais recommandé pour 1000 $ utilisez 0,1 lot commande à 60 300 pts entrée à 4 stop suiveur 3 dernière étape 1 début d'essai 1 montrer vrai

Antony_90
148
Antony_90 2024.10.08 01:23 
 

Firstly I would like to say that the support is outstanding! Immediate responses, detailed, very helpful and always throws in a few trading tips that has helped. The EA itself has performed very well during high news impact and I will continue to use it as my main news trapping EA trader. Thanks for the great work brother.

jjjb
1828
jjjb 2024.09.21 07:04 
 

This EA is a excellent addision to your arsenal trading news - Easy to use and author very helpfull

jnorum
767
jnorum 2024.09.21 00:37 
 

News Trapper EA is the best news EA I have ever seen. And it is also the best EA I own and I have over 300 purchased. It works accurately. The good thing about this EA is that you can choose which news you want to trade and which you don't. It is very safe and you don't have to constantly monitor the EA. The drawdown is very low and the profits are high, it is very profitable. The creator is constantly updating and improving the EA, he is a very kind person and is always willing to help with any questions or problems you have, the support he gives after the purchase is the best I have seen. It is an absolutely recommended purchase.

Répondre à l'avis