News trapper EA un expert unique fait pour le trading de news Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct {entièrement automatique}





très important Le programme contient des paramètres flexibles pour le trading sur les nouvelles du calendrier économique. Il ne peut pas être vérifié dans le testeur de stratégie. Uniquement du vrai travail. Dans les paramètres du terminal, vous devez ajouter le site d'actualités à la liste des URL autorisées. Cliquez sur Outils > Options > Conseillers experts. Cochez l'option "Autoriser les requêtes Web pour l'URL répertoriée :". Ajoutez ceci (supprimez l'espace): https://nfs.faireconomy.media





Les nouvelles sont classées en 2 sections différentes

premier : informations sur les taux d'intérêt uniquement

deuxième :toutes les actualités

1- impact élevé 2- impact moyen 3- faible impact choisir taux d'intérêt uniquement ou toutes les nouvelles comme vous le souhaitez mais le premier un gros profit Peu de transactions au cours du mois et le second beaucoup de transactions mais chacun d'eux a son propre réglage comment ça marche ouvrir 6 cartes





ajoutez d'abord ceci:https://nfs.faireconomy.media





puis attachez l'EA au graphique { GBPUSD , EURUSD , NZDUSD , USDCAD , AUDUSD , USDCHF } de n'importe quelle période (la période n'a pas d'importance) J'ai choisi ces paires car la propagation est faible mais l'EA fonctionne sur toutes les paires lorsque vous choisissez la première option sur les taux d'intérêt, seul l'expert s'assure que USD NEWS AND US INTERST RATE FALSE ON Toutes les paires sauf USDCAD et deuxième option même assurez-vous que USD NEWS AND US INTERST RATE FALSE ON Toutes les paires sauf USDCAD EA utilise la commande en attente L'EA fermera automatiquement les transactions mettre prendre profit 300 pips recommandé









Recommander: Délai : n'importe quel délai. Utilisez VPS. Solde : 1000 $ utiliser 0,1 lot 100 $ utiliser 0,01 lot





Réglages: 1- lorsque vous choisissez la première option taux d'intérêt uniquement (le meilleur choix) stratégie taux d'intérêt uniquement taux d'intérêt américain faux sauf USDCAD nouvelles américaines fausses sauf USDCAD haut vrai moyen faux bas faux taille du lot comme vous le souhaitez mais recommandé pour 1000 $ utilisez 0,1 lot commande à 60 300 pts entrée à 10 (mais sur le graphique GBPUSD, faites-en 12) stop suiveur 15 dernière étape 7 début d'essai 5 montrer vrai





2- lorsque vous choisissez la deuxième option, toutes les nouvelles à fort impact stratégie toutes les actualités taux d'intérêt américain faux sauf USDCAD nouvelles américaines fausses sauf USDCAD haut vrai moyen faux bas faux taille du lot comme vous le souhaitez mais recommandé pour 1000 $ utilisez 0,1 lot commande à 60 300 pts entrée à 6 (mais sur le graphique GBPUSD, faites-en 7) stop suiveur 10 dernière étape 5 début d'essai 5 montrer vrai 3- lorsque vous choisissez la deuxième option toutes les nouvelles (recommandé très sûr sur votre solde de capital) stratégie toutes les actualités taux d'intérêt américain faux sauf USDCAD nouvelles américaines fausses sauf USDCAD haut vrai moyen vrai bas vrai taille du lot comme vous le souhaitez mais recommandé pour 1000 $ utilisez 0,1 lot commande à 60 300 pts entrée à 4 stop suiveur 3 dernière étape 1 début d'essai 1 montrer vrai