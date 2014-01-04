Tsukuyomi EA Trend Following Low Drawdown

Concept

Ex Profit & Low Drawdown (profit élevé & faible drawdown)

Entrée uniquement lorsque trois des “portes” linéaires sélectionnées sont franchies simultanément.

Grâce au dimensionnement du lot par capitalisation (compounding) et à un trailing TP/SL contrôlé, la stratégie vise la croissance des gains tout en maîtrisant le risque.

Confluence de signaux linéaires : surveillance combinée de signaux basés sur des lignes ; déclenchement uniquement lorsque le seuil de correspondances est atteint.

Gestion de lot avec compounding : modes basé sur l’equity , % de risque ou lot fixe (presets recommandés inclus).

Sortie avec trailing géré : bornes supérieures/inférieures sur le seuil de démarrage et l’amplitude du trailing pour éviter de passer sous le break-even ( trailing négatif interdit ).

Contrôles du risque : plafond de spread , délai entre entrées (cooldown) , limite de positions par direction .

Logique auxiliaire (MagicNumber séparé) : détection contrarienne limitée en contexte tendanciel afin de capter des opportunités manquées par la logique principale.

Note (non codé) : La build actuelle n’intègre pas de contrôle par session/horaire ni d’interrupteur de journalisation détaillée. Surveillez via Journal MT5 / résultats du testeur.

Caractéristiques clés (selon la spécification du code)Symboles pris en charge (conception compatible)

XAUUSD (OR) / BTCUSD / GBPUSD, etc. Utilisez des coefficients/presets adaptés à chaque actif.

Les sets pour les symboles autres que XAUUSD seront publiés progressivement en commentaires.

Période : 2014-01-04 à 2025-10-14 (11 ans 7 mois)

Capital initial : 1 000 $ → 2 907 123 $ (≈ ×2 900 )

Profit Factor (PF) : 1,26

Drawdown max (sur equity) : 6,35 %

CAGR (annualisé) : 97,45 %

Backtest (XAUUSD)

Reproduction : Téléchargez « Tsukuyomi_XAUUSD.set » depuis les commentaires et testez sur graphique M5.

Résultats vérifiés par des utilisateurs. La performance varie selon le broker, les commissions, le slippage, le modèle d’exécution, la latence VPS, etc.

Installer l’EA sur MT5 et activer le trading algorithmique. L’attacher au graphique du symbole cible et charger le preset (ex. « Tsukuyomi_XAUUSD.set »). Affiner le mode de lot (compounding/% risque/fixe), le plafond de spread et le seuil/amplitude du trailing selon la taille de compte et l’exécution. Valider démo → petit réel, puis monter en taille après confirmation de stabilité.

Lots : Démarrer en mode equity (ex. 0,01 par 100 USD) ou avec un % de risque conservateur.

Plafond de spread : Plus strict que la normale (sur XAU, le spread s’élargit facilement).

Trailing : Ne serrez pas excessivement le seuil ni l’amplitude ; conservez la protection du break-even ( pas de trailing négatif ).

SL initial (optionnel) : À activer via le set si souhaité (à 0, aucun SL initial).

InstallationRéglages recommandés & guide d’exploitationFAQ

Q. Puis-je l’utiliser directement en réel ?

R. Nous recommandons démo → petit réel. Le comportement et les résultats dépendent du broker ; une validation en forward est indispensable.

Q. Des logs détaillés sont-ils disponibles ?

R. La build actuelle n’a pas d’interrupteur de logs détaillés. Consultez Journal/Tester MT5 et l’historique des ordres.

Q. Quels actifs sont les plus adaptés ?

R. Les chiffres vérifiés ci-dessus concernent XAUUSD. BTCUSD/GBPUSD sont compatibles ; utilisez des presets spécifiques par symbole.

Avertissement & risques (important)

Cet EA et ce document ne constituent pas un conseil en investissement.

Les performances passées (même backtests vérifiés) ne garantissent pas les résultats futurs. Elles varient selon la liquidité, les spreads, les commissions, le slippage, la latence, le modèle d’exécution, les maintenances, etc.

Le trading comporte un risque de perte. Configurez money management, taille de lot, plafonds de spread, conditions de trailing sous votre responsabilité.

Avant d’augmenter l’échelle, confirmez toujours démo → petit réel.

Presets : Obtenez « Tsukuyomi_XAUUSD.set » dans les commentaires .

Presets pour autres symboles : Publiés en commentaires au fur et à mesure.

Questions / bugs : Postez dans les commentaires MQL5, en joignant type de broker, type de compte, logs du Journal et captures pour reproduction.

Distribution & support

Tsukuyomi EA — filtrage de précision × compounding × contrôle du drawdown, ajusté à votre environnement.