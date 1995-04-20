제품 제목

Smart Ichimoku (MT4) – SmartView 시리즈의 일부

간단한 설명

MetaTrader 플랫폼에서 독특한 사용자 경험을 제공하는 Ichimoku 지표입니다. 이전에 사용할 수 없었던 고급 기능을 제공하며, 더블 클릭으로 설정 열기, 삭제하지 않고 지표 숨기기/표시하기, 지표 창을 전체 차트 크기로 표시하기 등의 기능을 포함합니다. SmartView Indicators 시리즈의 나머지 부분과 원활하게 작동하도록 설계되었습니다.

개요

SmartView 시리즈는 혁신적인 기능을 통해 MetaTrader 플랫폼의 지표에 독특하고 독특한 사용자 경험을 제공하여 지표 관리를 더 빠르고 쉽게 만듭니다. 각 지표는 차트에 스마트 제어 패널이 장착되어 있어 필수 정보를 표시하고 모든 중요한 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

이전에 사용할 수 없었던 고유한 기능

SmartView 시리즈는 지표 작업을 더 쉽고 빠르게 만드는 고급 기능을 제공합니다:

더블 클릭으로 설정 열기: 지표 목록을 검색하는 대신 패널의 지표 이름을 두 번 클릭하여 설정 창을 직접 엽니다.

지표 목록을 검색하는 대신 패널의 지표 이름을 두 번 클릭하여 설정 창을 직접 엽니다. 지표 숨기기 및 표시: 지표 목록에서 삭제하고 다시 추가할 필요 없이 한 번의 클릭으로 지표를 숨기거나 표시할 수 있습니다.

지표 목록에서 삭제하고 다시 추가할 필요 없이 한 번의 클릭으로 지표를 숨기거나 표시할 수 있습니다. 전체 차트 크기로 지표 창 표시: 하위 창에서 지표 창을 최대화하여 전체 차트 크기로 표시하고 다른 창을 일시적으로 숨길 수 있습니다.

하위 창에서 지표 창을 최대화하여 전체 차트 크기로 표시하고 다른 창을 일시적으로 숨길 수 있습니다. 하위 창 축소 및 확장: 하위 창을 축소하여 높이를 줄이고 화면 공간을 절약한 다음 필요할 때 다시 전체 크기로 확장할 수 있습니다.

하위 창을 축소하여 높이를 줄이고 화면 공간을 절약한 다음 필요할 때 다시 전체 크기로 확장할 수 있습니다. 하위 창 재배치: 하위 창을 위아래로 이동하여 선호도에 따라 재배치할 수 있습니다.

입력 매개변수

표준 볼린저 밴드 매개변수(Period, Deviation, Applied Price)와 확장된 시각적 제어(색상, 전통적인 MT4 제한을 초과하는 선 두께, 선 스타일 옵션)를 하나의 편리한 메인 탭에 그룹화했습니다.

사용 사례

SmartView 시리즈는 다음 트레이더에게 적합합니다:

여러 지표를 동시에 사용하고 깨끗하고 정리된 인터페이스를 원하는 경우

목록을 검색하지 않고 지표 설정에 빠르게 액세스해야 하는 경우

분석 중 지표를 빠르게 숨기거나 표시하고 싶지만 삭제하고 싶지 않은 경우

하위 창과 재배치의 효과적인 관리가 필요한 경우

전략 테스트 중 지표 값을 빠르게 모니터링하고 싶은 경우

호환성

MetaTrader 4 (MT4) 플랫폼에서 작동하며 모든 금융 쌍 및 자산과 가장 일반적인 시간대를 지원합니다. 일일 거래 환경에서 편안하고 빠른 사용자 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

참고사항