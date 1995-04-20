Smart Ichimoku MT4

제품 제목

Smart Ichimoku (MT4) – SmartView 시리즈의 일부

간단한 설명

MetaTrader 플랫폼에서 독특한 사용자 경험을 제공하는 Ichimoku 지표입니다. 이전에 사용할 수 없었던 고급 기능을 제공하며, 더블 클릭으로 설정 열기, 삭제하지 않고 지표 숨기기/표시하기, 지표 창을 전체 차트 크기로 표시하기 등의 기능을 포함합니다. SmartView Indicators 시리즈의 나머지 부분과 원활하게 작동하도록 설계되었습니다.

개요

SmartView 시리즈는 혁신적인 기능을 통해 MetaTrader 플랫폼의 지표에 독특하고 독특한 사용자 경험을 제공하여 지표 관리를 더 빠르고 쉽게 만듭니다. 각 지표는 차트에 스마트 제어 패널이 장착되어 있어 필수 정보를 표시하고 모든 중요한 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

이전에 사용할 수 없었던 고유한 기능

SmartView 시리즈는 지표 작업을 더 쉽고 빠르게 만드는 고급 기능을 제공합니다:

  • 더블 클릭으로 설정 열기: 지표 목록을 검색하는 대신 패널의 지표 이름을 두 번 클릭하여 설정 창을 직접 엽니다.
  • 지표 숨기기 및 표시: 지표 목록에서 삭제하고 다시 추가할 필요 없이 한 번의 클릭으로 지표를 숨기거나 표시할 수 있습니다.
  • 전체 차트 크기로 지표 창 표시: 하위 창에서 지표 창을 최대화하여 전체 차트 크기로 표시하고 다른 창을 일시적으로 숨길 수 있습니다.
  • 하위 창 축소 및 확장: 하위 창을 축소하여 높이를 줄이고 화면 공간을 절약한 다음 필요할 때 다시 전체 크기로 확장할 수 있습니다.
  • 하위 창 재배치: 하위 창을 위아래로 이동하여 선호도에 따라 재배치할 수 있습니다.

입력 매개변수

표준 볼린저 밴드 매개변수(Period, Deviation, Applied Price)와 확장된 시각적 제어(색상, 전통적인 MT4 제한을 초과하는 선 두께, 선 스타일 옵션)를 하나의 편리한 메인 탭에 그룹화했습니다.

사용 사례

SmartView 시리즈는 다음 트레이더에게 적합합니다:

  • 여러 지표를 동시에 사용하고 깨끗하고 정리된 인터페이스를 원하는 경우
  • 목록을 검색하지 않고 지표 설정에 빠르게 액세스해야 하는 경우
  • 분석 중 지표를 빠르게 숨기거나 표시하고 싶지만 삭제하고 싶지 않은 경우
  • 하위 창과 재배치의 효과적인 관리가 필요한 경우
  • 전략 테스트 중 지표 값을 빠르게 모니터링하고 싶은 경우

호환성

MetaTrader 4 (MT4) 플랫폼에서 작동하며 모든 금융 쌍 및 자산과 가장 일반적인 시간대를 지원합니다. 일일 거래 환경에서 편안하고 빠른 사용자 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

참고사항

  • 포괄적이고 원활한 거래 경험을 위해 사용 가능한 무료 Smart 지표 패키지를 여기에서 다운로드하는 것을 권장합니다.
  • 제품을 사용한 후 평가하고 의견을 공유하여 향후 업데이트 및 새로운 Smart 도구가 실제로 필요한 것과 일치하도록 하세요.
  • SmartView 스타일을 좋아하고 맞춤형 지표에 대한 아이디어가 있거나 현재 지표에 대한 전문 개발이 필요한 경우, 우리는 귀하의 요구 사항을 논의하고 귀하의 아이디어를 거래 환경 내에서 실용적인 도구로 전환할 준비가 되어 있습니다.
