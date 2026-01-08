Smart Ichimoku MT4

Título del producto

Smart Ichimoku (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators

Descripción breve

Indicador Ichimoku con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators.

Visión general

La serie SmartView ofrece una experiencia de usuario única y distintiva para indicadores en la plataforma MetaTrader a través de funciones innovadoras que hacen que la gestión de indicadores sea más rápida y fácil. Cada indicador está equipado con un panel de control inteligente en el gráfico que muestra información esencial y proporciona acceso rápido a todas las funciones importantes.

Funciones únicas no disponibles anteriormente

La serie SmartView ofrece funciones avanzadas que hacen que trabajar con indicadores sea más fácil y rápido:

  • Abrir configuraciones con doble clic: En lugar de buscar en la lista de indicadores, haz doble clic en el nombre del indicador en el panel para abrir la ventana de configuraciones directamente.
  • Ocultar y mostrar indicadores: Oculta y muestra indicadores con un clic sin necesidad de eliminarlos y volver a agregarlos de la lista de indicadores.
  • Mostrar ventana del indicador a tamaño completo: En las subventanas, puedes maximizar la ventana del indicador para mostrarla a tamaño completo del gráfico y ocultar temporalmente otras ventanas.
  • Colapsar y expandir subventanas: Colapsa las subventanas para reducir su altura y ahorrar espacio en pantalla, luego expándelas de nuevo a tamaño completo cuando sea necesario.
  • Reorganizar subventanas: Mueve las subventanas hacia arriba o hacia abajo para reorganizarlas según tus preferencias.

Entradas

Parámetros estándar de Bollinger Bands (Período, Desviación, Precio aplicado) más controles visuales ampliados (color, grosores superiores al límite clásico de MT, estilos de línea) organizados en una pestaña principal clara.

Casos de uso

La serie SmartView es adecuada para traders que:

  • Trabajan con múltiples indicadores simultáneamente y quieren una interfaz limpia y organizada
  • Necesitan acceso rápido a la configuración de indicadores sin buscar en listas
  • Quieren ocultar y mostrar indicadores rápidamente durante el análisis sin eliminarlos
  • Necesitan una gestión efectiva de subventanas y su reorganización
  • Quieren monitorear rápidamente los valores de los indicadores durante las pruebas de estrategias

Compatibilidad

Funciona en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) con todos los pares financieros y activos, y la mayoría de los marcos temporales comunes. Diseñado para proporcionar una experiencia de usuario cómoda y rápida en entornos de trading diarios.

Notas

  • Recomendamos descargar el paquete gratuito de indicadores Smart disponible para una experiencia comercial integral y fluida desde aquí.
  • Valorar el producto y dejar tus comentarios después de usarlo, de modo que tus opiniones nos ayuden a mejorar y añadir nuevas funciones.
  • Si te gusta el estilo SmartView y tienes una idea para un indicador personalizado o necesitas desarrollo especializado para tus indicadores actuales, estamos aquí para discutir tus necesidades y convertir tus ideas en herramientas prácticas dentro de tu entorno comercial.
Otros productos de este autor
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Descripción breve ZigZag bicolor para MT4 que resuelve la limitación de color único y ofrece buffers para EA con valor y dirección de la pierna actual en cada barra. Visión general Presenta el ZigZag clásico como dos piernas separadas y codificadas por color; valores por barra expuestos para EAs/indicadores. Características clave Piernas de dos colores; buffers ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per
FREE
Extra Time Scale Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilidades
Barra de tiempo extra / Extra Time Bar es una herramienta diseñada para mejorar sus operaciones permitiéndole agregar una barra de tiempo personalizada a sus gráficos. Con esta herramienta, ya no está limitado únicamente a la hora del servidor: puede configurar el gráfico para que muestre cualquier zona horaria de su elección. como su hora local, la hora media de Greenwich o cualquier otra. Características de la barra de tiempo extra: 1. Personalización de zona horaria: Elija la zona horaria
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Moving Averages (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador Moving Averages con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. V
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart ZigZag (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador ZigZag con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión general La s
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Parabolic SAR (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador Parabolic SAR con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visió
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Bollinger Bands (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador Bollinger Bands con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. V
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Fractals (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador Fractals con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión general
FREE
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Williams' %R (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador Williams' %R con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Heiken Ashi (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador Heiken Ashi con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión ge
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Stochastic (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador Stochastic con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión gene
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Bulls (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador Bulls con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión general La ser
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart OsMA (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador OsMA con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión general La serie
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart MACD (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador MACD con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión general La serie
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart RSI (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador RSI con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión general La serie S
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilidades
Barra de tiempo extra / Extra Time Bar MT5 version es una herramienta diseñada para mejorar sus operaciones permitiéndole agregar una barra de tiempo personalizada a sus gráficos. Con esta herramienta, ya no está limitado únicamente a la hora del servidor: puede configurar el gráfico para que muestre cualquier zona horaria de su elección. como su hora local, la hora media de Greenwich o cualquier otra. Características de la barra de tiempo extra: 1. Personalización de zona horaria: Elija la
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Moving Average PRO (MT4) – parte de la serie SmartView Descripción breve Edición profesional avanzada de Smart Moving Average con 12 tipos de medias móviles personalizadas, sistema de alertas inteligente, línea de tendencia de dos colores y panel de control SmartView integrado en el gráfico. Combina potencia profesional y alto rendimiento con facilidad de uso e interfaz inteligente. Visión general Smart Moving Average PRO es una actualización integral de la versión grat
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart ZigZag Pro (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve La edición profesional del indicador ZigZag con panel de control inteligente en el gráfico, herramientas de análisis avanzadas, niveles de soporte/resistencia dinámicos, señales de trading automáticas, reconocimiento de patrones, estadísticas de ondas y personalización completa para todos los elementos. La versión gratuita comparte la función del panel SmartView con la versión Pro. Visión genera
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Momentum (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador Momentum con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión general
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart CCI (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador CCI con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión general La serie S
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart Bears (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators Descripción breve Indicador Bears con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators. Visión general La ser
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario