Il existe différents indicateurs et méthodes pour identifier les tendances sur un graphique. TickVolumeIndicator en fait partie. Il vous aide à identifier et à prédire les tendances futures en affichant les tendances passées à partir des données des ticks.





TickVolumeIndicator est un indicateur qui colore les bougies visibles sur le graphique à partir des volumes de ticks. Les volumes de ticks correspondent aux valeurs des cours acheteur et vendeur. L'utilisateur peut choisir entre le nombre de ticks acheteur et vendeur, ou les variations de pips sur l'intervalle de temps des bougies. Les nombres de ticks acheteur et vendeur sont ajoutés lorsque la valeur de la demande est supérieure à la valeur de la demande précédente, et les valeurs de l'offre sont ajoutées lorsque la valeur de l'offre est inférieure à la valeur de l'offre précédente. Ces deux valeurs sont normalisées à la hauteur des bougies pour être affichées sur le graphique. Les variations de pips sont calculées de la même manière.





Options disponibles :





1) Couleur de la demande : l'utilisateur peut choisir entre rouge, vert, bleu, violet, jaune, cyan, violet, marron, orange, rose, blanc, aucune couleur de la demande. La couleur par défaut est le vert.





2) Couleur de l'enchère : les utilisateurs peuvent choisir entre rouge, vert, bleu, violet, jaune, cyan, violet, marron, orange, rose et blanc. La couleur par défaut est le rouge.





3) Nombre vs pip : les utilisateurs peuvent choisir d'afficher la couleur du nombre ou de changer la couleur du pip. La valeur par défaut est le nombre.





4) Type de bordure : les utilisateurs peuvent choisir entre un pointeur plat, en relief et non dynamique. La valeur par défaut est en relief.





5) Position de l'ancre de bordure : les utilisateurs peuvent choisir entre le coin supérieur gauche, le coin inférieur gauche, le coin supérieur droit et le coin inférieur droit. La valeur par défaut est le coin supérieur gauche.





6) Couleur de bordure : les utilisateurs peuvent choisir entre rouge, vert, bleu, violet, jaune, cyan, violet, marron, orange, rose et blanc. La valeur par défaut est aucune.





7) Style de bordure : les utilisateurs peuvent choisir entre une bordure continue, un tiret, un point, un tiret-point, un tiret-point-point. La valeur par défaut est continue.





8) Largeur de bordure : les utilisateurs peuvent augmenter ou diminuer la largeur de bordure. La valeur par défaut est 1.





9) Enchère en haut : les utilisateurs peuvent modifier les positions de coloration. Par défaut, les valeurs d'enchère sont affichées en bas des bougies, mais ils peuvent choisir de les afficher en haut.





10) Afficher uniquement les valeurs importantes : les utilisateurs peuvent choisir d'afficher uniquement les valeurs gagnantes. Par exemple, si le nombre de demandes ou les pips sont supérieurs aux valeurs d'enchère, seules les valeurs de demande seront affichées, et inversement.





11) Afficher les valeurs réelles : les utilisateurs peuvent choisir d'afficher le nombre ou la variation des pips en haut et en bas des bougies ayant généré la coloration. La couleur des chiffres dépend de la couleur choisie pour les valeurs d'enchère et de demande.





12) Police : les utilisateurs peuvent modifier la police des chiffres affichés.





13 : Taille de la mémoire tampon : TickVolumeIndicator utilise des mémoires tampons pour stocker les valeurs d'enchère et de demande de ticks, qu'elles soient en nombre ou en pips. Ces valeurs de mémoire tampon peuvent être utilisées dans d'autres Expert Advisors ou indicateurs. La taille par défaut est de 100 et peut être augmentée ou diminuée.



