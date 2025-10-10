⚡ Storm Algorithm (Algorithme de la Tempête)

Aperçu :

Storm Algorithm est un Expert Advisor de nouvelle génération, fondé sur la pure action du prix (Price Action).

Conçu pour fournir des signaux de trading d’une précision extrême, il combine une analyse de la structure du marché, une lecture intelligente des chandeliers et un filtre de signal adaptatif afin d’obtenir un équilibre exceptionnel entre fréquence des signaux et fiabilité.

Contrairement aux systèmes classiques basés sur des indicateurs retardés, Storm Algorithm se concentre exclusivement sur le mouvement réel du prix.

Il élimine le bruit du marché et identifie les zones à forte probabilité où les traders professionnels interviennent.

Chaque position est gérée par un système de gestion monétaire dynamique et un contrôle de risque adaptatif, garantissant la cohérence et la protection du capital, quelles que soient les conditions du marché.

⚙️ Architecture du système

🧠 Moteur d’Action du Prix (Price Action Engine) : détecte les cassures structurelles, les replis et les zones de réaction où la probabilité de poursuite ou d’inversion de tendance est la plus élevée.

🎯 Filtre de signal intelligent (Smart Signal Filter) : le paramètre Indicator Period = 36 lisse le bruit du marché et synchronise les signaux avec la tendance dominante.

💰 Gestion monétaire double (Dual Money Management) : Mode Lot fixe : idéal pour les tests ou le contrôle manuel. Mode Risque (%) : ajuste automatiquement la taille de position selon le pourcentage de risque défini par trade (1 % par défaut).

🛡️ Stop-Loss protecteur : fixé à 100 pips , calibré pour la paire EUR/USD sur M15 , assurant un équilibre entre espace opérationnel et sécurité du capital.

📊 Panneau d’information intégré : affiche en temps réel l’état de l’EA, le risque actif, les profits et les conditions du filtre.

🎨 Design visuel

Couleur du carré (Square Colour) : Vert clair (LightGreen) – indique clairement les zones actives.

Couleur de la bordure (Border Colour) : Rose vif (HotPink) – met en évidence les signaux sans surcharger le graphique.

Un design minimaliste et élégant, centré sur l’essentiel : l’action du prix.

💎 Atouts principaux

🚀 Haute précision sur les zones clés , grâce à un filtre adaptatif performant.

⚙️ Exécution rapide et légère , optimisée pour le backtest et le trading réel.

💰 Gestion du risque professionnelle , ajustant automatiquement l’exposition.

🌐 Compatible avec toutes les paires et unités de temps ,

mais les paramètres par défaut sont optimisés pour EUR/USD sur M15 .

🔄 Système totalement automatisé, tout en permettant supervision et ajustement manuel.

🧩 Paramètres par défaut