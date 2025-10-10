Storm Algorithm

Storm Algorithm (Algorithme de la Tempête)

Aperçu :
Storm Algorithm est un Expert Advisor de nouvelle génération, fondé sur la pure action du prix (Price Action).
Conçu pour fournir des signaux de trading d’une précision extrême, il combine une analyse de la structure du marché, une lecture intelligente des chandeliers et un filtre de signal adaptatif afin d’obtenir un équilibre exceptionnel entre fréquence des signaux et fiabilité.

Contrairement aux systèmes classiques basés sur des indicateurs retardés, Storm Algorithm se concentre exclusivement sur le mouvement réel du prix.
Il élimine le bruit du marché et identifie les zones à forte probabilité où les traders professionnels interviennent.
Chaque position est gérée par un système de gestion monétaire dynamique et un contrôle de risque adaptatif, garantissant la cohérence et la protection du capital, quelles que soient les conditions du marché.

⚙️ Architecture du système

  • 🧠 Moteur d’Action du Prix (Price Action Engine) : détecte les cassures structurelles, les replis et les zones de réaction où la probabilité de poursuite ou d’inversion de tendance est la plus élevée.

  • 🎯 Filtre de signal intelligent (Smart Signal Filter) : le paramètre Indicator Period = 36 lisse le bruit du marché et synchronise les signaux avec la tendance dominante.

  • 💰 Gestion monétaire double (Dual Money Management) :

    • Mode Lot fixe : idéal pour les tests ou le contrôle manuel.

    • Mode Risque (%) : ajuste automatiquement la taille de position selon le pourcentage de risque défini par trade (1 % par défaut).

  • 🛡️ Stop-Loss protecteur : fixé à 100 pips, calibré pour la paire EUR/USD sur M15, assurant un équilibre entre espace opérationnel et sécurité du capital.

  • 📊 Panneau d’information intégré : affiche en temps réel l’état de l’EA, le risque actif, les profits et les conditions du filtre.

🎨 Design visuel

  • Couleur du carré (Square Colour) : Vert clair (LightGreen) – indique clairement les zones actives.

  • Couleur de la bordure (Border Colour) : Rose vif (HotPink) – met en évidence les signaux sans surcharger le graphique.
    Un design minimaliste et élégant, centré sur l’essentiel : l’action du prix.

💎 Atouts principaux

  • 🚀 Haute précision sur les zones clés, grâce à un filtre adaptatif performant.

  • ⚙️ Exécution rapide et légère, optimisée pour le backtest et le trading réel.

  • 💰 Gestion du risque professionnelle, ajustant automatiquement l’exposition.

  • 🌐 Compatible avec toutes les paires et unités de temps,
    mais les paramètres par défaut sont optimisés pour EUR/USD sur M15.

  • 🔄 Système totalement automatisé, tout en permettant supervision et ajustement manuel.

🧩 Paramètres par défaut

Paramètre Valeur Description
Stop Loss 100 pips Distance protectrice optimisée pour EUR/USD M15
Gestion monétaire Risk [%] Choix entre lot fixe ou pourcentage de risque
Risk [%] 1.0 Risque par transaction
Indicator Period 36 Période du filtre de signal adaptatif
Square Colour LightGreen Couleur de la zone active
Border Colour HotPink Couleur de la bordure de signal

Plus de l'auteur
Titan Trader MQL5
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experts
️ Titan Trader — L’Expert Advisor de Précision Ultime Titan Trader est un Expert Advisor de nouvelle génération, conçu pour opérer avec une précision chirurgicale sur la paire EUR/USD (M15) . Il combine une gestion du risque avancée , un contrôle dynamique des profits et une exécution ultra-rapide , offrant un système robuste et adaptable, aussi bien pour les traders prudents que pour les plus agressifs. Gestion Intelligente du Risque Titan Trader permet de choisir entre un lot fixe ou un ri
Equanimity
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experts
The following expert is based on the combination of the several indicators in order to find the optimal entry points when there are specific market conditions. This expert does not use dangerous strategies such as Martingale, grid, averaging, etc. This strategy has been widely tested with good results in the last 10 years, where there have been a multitude of circumstances that the expert has been able to interpret and filter properly. Default parameters for "EUR / USD H4"
FREE
Symbiosis
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experts
Expert advisor based on a widely tested   price action strategy + signal filter The EA already incorporates all the variables in its programming, it is enough to let it run on the EUR/USD graph with the values ​​it incorporates by default. DESCRIPTION OF THE STRATEGY Price action trading analyzes the performance of a currency to predict what it might do in the future. This EA analyzes a series of characteristic patterns that are used to identify the most likely price trend. Additionally, the EA
FREE
Eye of Ra
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (1)
Experts
Expert advisor based on a widely tested   price action strategy The EA already incorporates all the variables in its programming, it is enough to let it run on the graph with the values ​​it incorporates by default. ACCOUNT: - This AE has been optimized to work on a STANDARD account - This AE is suitable for accounts of 3,000 USD - Default settings suitable for EUR/USD (any Timeframe) DESCRIPTION OF THE STRATEGY Price action trading analyzes the performance of a currency to predict what it mi
Bollinger Bands King
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (2)
Experts
Expert advisor based on Bollinger Bands Indicator Since it is not easy to predict when the trend reversal will occur, this  Expert can place additional orders at different distances from the first order, and with different lots, so that positions can be averaged and profit taking is more easily achieved. Since the over-buy or over-sell conditions apply to any currency pair in the Forex market, this expert can be used with any pair by adjusting the step and the size of the Lot. The default parame
Set point
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experts
Please, if you like this AE, I would appreciate it if you could rate it with 5 stars    ️   ️   ️   ️   ️ THANK YOU!! Expert advisor based on 3 trend indicators and a signal filter to limit market entries when there are false signals. It is recommended to test and update this signal filter once a year to adapt to changing market conditions. The Expert Advisor includes the following parameters: Magic number: Maximum slippage: Stop loss (pips): Fixed lot or Risk: Filter signal: Info panel
Conqueror EA
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experts
Découvrez le Conseiller Expert à Faible Risque Ultime pour EUR/USD sur MT5 Vous recherchez une solution de trading fiable et efficace pour la paire EUR/USD sur l’unité de temps H1 ? Ne cherchez plus ! Ce Conseiller Expert (EA) a été conçu avec soin pour offrir des résultats constants tout en mettant l’accent sur la gestion des risques et la durabilité. Caractéristiques principales de notre Conseiller Expert Stratégie à faible risque : Contrairement à de nombreux EA sur le marché, ce système évit
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis